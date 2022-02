Varenna, la frazione Pino si rifà il look: niente più dissesto nel piazzale

Pino si rifà il look. La scorsa settimana è terminata la risistemazione della pavimentazione del parcheggio nella frazione di Varenna, che presentava un notevole dissesto dovuto alla mancata regimentazione delle acque piovane.

L'intervento ha visto il rifacimento della fondazione e il miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Sono stati inoltre riparati i parapetti danneggiati e sostituita la recinzione di sicurezza sulla sottostante via degli Ulivi.

Queste opere rientrano nelle manutenzioni straordinarie programmate dall'Amministrazione comunale, che negli anni passati avevano toccato soprattutto il centro storico con il rifacimento della pavimentazione in porfido e parte dei sottoservizi di via Corrado Venini, piazza San Giorgio e via IV Novembre e la nuova pavimentazione della passerella Giorgio Monico.

Soddisfatto il sindaco Mauro Manzoni: "Continuiamo nel nostro programma di riqualificazione delle aree urbane del paese, rendendole più sicure per tutti e meno soggette a future problematiche: le cifre spese in queste opere sono un investimento per Varenna e il suo futuro".