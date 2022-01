Volontari in azione: taglio e pulizia di alberi caduti sul Sentiero del Viandante

Volontari in azione a Varenna: nemmeno le festività hanno fermato un manipolo di volenterosi che sono intervenuti per tagliare e pulire alcuni alberi caduti lungo il sentiero del Viandante tra Pino e Roslina, in direzione Lierna.

L'Amministrazione comunale del sindaco Mauro Manzoni li ha ringraziati, approfittando dell'occasione per lanciare un importante appello. "Il gruppo sentieri è sempre alla ricerca di nuove leve con la voglia di stare all'aria aperta e dedicare qualche mattinata alla comunità".