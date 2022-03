Varenna, tesserino per la sosta: parcheggi riservati ai residenti di Pino e Fiumelatte

Varenna, al via il nuovo tesserino per la sosta dei residenti: saranno riservati ulteriori parcheggi nelle frazioni di Pino e Fiumelatte. A partire da lunedì 28 marzo è possibile richiedere il tesserino per il posteggio dei residenti per l'anno 2022. La novità è la destinazione di alcune aree di sosta ai soli residenti nelle due frazioni.

L'Amministrazione comunale si è dichiarata soddisfatta per l'approvazione del nuovo regolamento per la sosta nelle frazioni, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale dello scorso 15 marzo. "Era una delle richieste pervenute dagli abitanti di queste frazioni negli anni scorsi: avevano incontrato numerosi disagi nel trovare un posteggio, soprattutto nei mesi estivi - afferma il sindaco Mauro Manzoni - così abbiamo inserito nel nostro programma la creazione di nuovi parcheggi per i residenti, e abbiamo colto la prima occasione utile per realizzarli".

Il primo cittadino esprime anche soddisfazione per il voto del Consiglio comunale: "Siamo consapevoli che i regolamenti potranno essere perfezionati, ma l'approvazione unanime del Consiglio, con l'appoggio della minoranza, significa che abbiamo lavorato bene, scrivendo regolamenti equilibrati".

Come fare

Il modulo si può scaricare dal sito del Comune, la domanda potrà essere presentata presso gli uffici comunali di persona, tramite raccomandata A/R oppure tramite Pec. Il costo del tesserino per i residenti è di 40 euro (invariato rispetto agli anni scorsi), mentre sarà possibile richiedere tesserini (anche mensili) per i titolari non residenti di attività commerciali e per imprese che svolgano lavori occasionali nelle frazioni (in questo caso i tesserini saranno giornalieri, settimanali o mensili). Si raccomanda la lettura del "Regolamento per la sosta nella frazione Fiumelatte e nelle località Pino e Olivedo", disponibile sul sito comunale.

Novità anche per i posti auto del parcheggio di via Fiumelatte 41, "Carnazzola": i dodici posti all'interno di tale edificio saranno destinati in via prioritaria ai residenti, con assegnazione unica e annuale. La tariffa sarà di 150 euro annui, ridotta a 100 euro per il 2022. Nel prezzo sarà compreso un tesserino per parcheggiare negli stalli per i residenti nelle ore diurne. Il regolamento dettagliato per l'assegnazione di questi posti è consultabile sul sito del Comune, insieme alla richiesta di assegnazione del parcheggio.