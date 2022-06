L'idea vincente di Oscar: nel borgo degli innamorati in sella a una Vespa

Negli anni Novanta lo scenario ideale della Vespa veniva collocato fra i colli bolognesi. Oggi, nel 2022, sono invece le stradine del centro storico dell'incantevole comune di Varenna, il "borgo degli innamorati".

È questa la nuova sfida imprenditoriale di Oscar Mozzanica, 45enne di Abbadia che da tempo lavora nel settore turistico a Varenna e da qualche settimana ha avviato l'attività "Varenna Vespa Rent", con la quale i visitatori possono noleggiare la caratteristica due ruote italiana per spostarsi in paese e lungo i paesi della riviera.

"Avevo questa idea da qualche anno, la Vespa rappresenta uno dei simboli dell'Italia e dell'italianità - racconta Oscar - È anche un prodotto molto spendibile sui social. Mi sono detto: visto che a Varenna non c'è un'attività di noleggio Vespa, perché non proporla? Il territorio è ricco di case vacanza a Perledo, Bologna e zone collinari. Noleggiare una Vespa per più giorni può rivelarsi molto utile per chi soggiorna qui".

"La scelta è ricaduta sulla Vespa scooter e non su quella tradizionale a marce perché è più semplice da guidare, adatta a tutti e al territorio - specifica Oscar - Avevamo valutato anche quelle elettriche, ma è ancora un'attività complicata da gestire qui da noi, anche perché alcuni clienti percorrono anche 150 chilometri al giorno sostenendo il giro del Lago in giornata".

Oscar, che ha in gestione diverse case vacanza proprio a Varenna, vi ha ricavato una rimessa in cui le Vespe vengono custodite, "grazie alla 3va.home che ha messo a disposizione tutto il necessario per avviare l’attività. Offriamo un servizio ai nostri clienti ma voglio ricordare che è rivolto a tutti, e se necessario effettuiamo la consegna moto nei paesi limitrofi".

Possibili tour del Lago di Como

L'inizio è molto più che incoraggiante. "I riscontri sono ottimi - prosegue Oscar - In futuro ci ingrandiremo sicuramente. Abbiamo scelto il colore bianco e la sella marrone per distinguerci, utilizziamo Vespa 125 cc che possono portare tranquillamente due persone. Collaboriamo con i tour operator e possiamo organizzare tour guidati del Lago di Como a bordo di una Vespa. Il noleggio dura in media 24 ore".

La stagione 2022 rappresenta ciò che l'intero settore attendeva come manna dal cielo. "È tutto full, addirittura con numeri migliori rispetto a prima della pandemia. Anche a Lecco non è facile trovare un posto letto. Abbiamo iniziato a lavorare a Pasqua e fino a settembre sarà tutto pieno. Al 95% il turista provenie dall'estero, ma se fino all'anno scorso erano tutti europei quest'anno abbiamo ritrovato americani, australiani, neozelandesi, arabi, che non si vedevano da tempo".