Mandello adotta la variante al Pgt: "Favorirà lo sviluppo del paese"

Mandello adotta la variante generale al Piano di governo del territorio. L'approvazione è giunta giovedì scorso in Consiglio comunale.

"Una variante necessaria per recepire le modifiche normative susseguitesi dopo l'approvazione del piano vigente, una su tutte la legge regionale sul consumo di suolo - spiega il sindaco Riccardo Fasoli, che vanta la delega a edilizia privata e urbanistica - Il nostro Pgt è stato approvato nel 2013 ma la sua predisposizione risale a diversi anni prima".

Questa variante può ritenersi a tutti gli effetti una nuova stesura: nuove tavole, nuove regole e nuove previsioni per le aree dismesse o in trasformazione. "Le nuove tavole sono di più facile e precisa lettura, contengono infatti

i riferimenti catastali che permettono di individuare più facilmente i lotti e le aree di interesse, oltre ad avere una definizione dei parametri urbanistici più omogenea, chiara e precisa. Le nuove norme passano da quasi trecento pagine a poco meno di cento: più semplici da comprendere, senza richiami e doppi riferimenti al contrario delle precedenti".

Gli interventi in programma

Come annunciato da Fasoli, le nuove previsioni "rendono più fattibili interventi di interesse per il futuro di Mandello: Moto Guzzi, Area vellutificio (a completo indirizzo turistico), la nuova viabilità di via Mazzini oltre ad alcune soluzioni

utili per il comparto industriale e artigianale al di sopra della ferrovia".

A seguito della pubblicazione inizieranno i necessari periodi dedicati alle osservazioni degli enti superiori, dei cittadini e dei professionisti: "Un periodo importante e necessario per affinare il grande lavoro svolto egregiamente dal nostro ufficio tecnico in collaborazione con l'architetto Silvano Molinetti e il suo staff che ringrazio per il prezioso e professionale lavoro svolto - chiosa il sindaco - Invito tutti i cittadini a verificare nei prossimi giorni i documenti

che saranno disponibili sul sito comunale per poter dare il proprio contributo. Saranno organizzati a breve momenti di confronto territoriali con la cittadinanza e con i professionisti. Un lavoro necessario e credo ben svolto, per dare sviluppo al nostro territorio".