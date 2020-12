"Vercurago Espone" diventa digitale: eventi in diretta online

"Vercurago Espone" andrà in scena in versione digitale. La manifestazione simbolo del paese si terrà anche quest'anno, ma, nel rispetto delle normative di contrasto al Covid, il pubblico potrà seguirla solo online. Insieme alla diretta Facebook della consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni, delle borse di studio e dei bonus bebè da parte del sindaco Paolo Lozza e della sua Giunta, verranno promossi spazi virtuali per gli esercenti e le associazioni interessate a incontrare i partecipanti all'evento. Eccezionalmente dunque le bancarelle non saranno lungo le strade, ma entreranno idealmente nelle case dei vercuraghesi interessati, tramite le immagini al computer. Ad illustrare la XVII edizione di "Vercurago Espone" di questo strano e difficile 2020, è stata la stessa Amministrazione con il Consigliere comunale delegato Michele Meoli. Tra le iniziative in programma anche un omaggio ai volontari impegnati durante l'emergenza Covid-19. Il momento clou sarà venerdì 11 dicembre alle ore 20.30.

Le iniziative in programma: «Talenti da premiare e buone notizie da annunciare»

«Quest'anno l'emergenza pandemica ci impedisce di vivere "Vercurago Espone" secondo le consuete modalità - hanno spiegato proprio sui canal social i componenti dell'Amministrazione Lozza - Alcuni dei momenti del calendario della manifestazione meritano però di essere proposti anche a distanza. Anche quest'anno infatti, consegneremo i premi al merito ai migliori studenti di Vercurago, la Costituzione ai neo diciottenni, i bonus bebé a tutti i "nuovi residenti in fasce", renderemo grazie a tutti volontari che si sono resi disponibili durante la fase acuta dell'emergenza. Ecco perché abbiamo deciso di proporre l'evento in versione digitale. Perché anche in questo 2020 abbiamo "talenti" da premiare, e buone notizie da annunciare, e laddove la prudenza ci tiene lontani dalle strade, vogliamo approfittare della tecnologia per condividere un momento lieto in tutte le nostre case. Per questo ci permettiamo di invitare tutti i vercuraghesi a passare un paio d'ore con noi, venerdì 11 dicembre, a partire dalle ore 20.30, davanti ad un dispositivo, ma raccolti come comunità attorno a qualcosa di buono che possiamo trovare in questo 2020».

Negli anni "Vercurago Espone" è sempre stata più un'occasione utile per incontrarsi a pochi giorni del Natale, mostrando inoltre l'apprezzamento per il lavoro degli esercizi locali che rivestono un ruolo importante per il tessuto sociale cittadino. «Invitiamo gli esercenti che fossero interessati ad approfittare di uno spazio virtuale per presentare eventuali proposte natalizie a contattarci per discutere della modalità di partecipazione. Questo spazio è disponibile anche per tutte le associazioni vercuraghesi».

Come collegarsi

Sarà dunque possibile partecipare all'evento via Zoom (con queste credenziali: ID riunione: 850 024 8228 - Passcode: VGESPONE o assistere in diretta Facebook sulla pagina ComuneVercurago nella serata di venerdì 11 dicembre. Ulteriori istruzioni in merito saranno postate nelle prossime ore sul sito e sulla pagina Facebook del Comune di Vercurago, oppure è possibile averle scrivendo alla mail michelemeoli@comune.vercurago.lc.it

