A Vercurago arte e teatro al fianco di benessere e prevenzione

Un evento dedicato alla salute e al benessere, rilanciando il valore della prevenzione e coinvolgendo la cittadinanza anche tramite mostre d'arte, teatro e convegni a tema. Questa la scelta del centro "Med in Fit" di Vercurago, specializzato in medicina sportiva e non solo, che nella giornata di oggi, domenica 31 luglio, ha proposto la manifestazione dal titolo "Benessere integrato" aperta al pubblico.

Presso la sede nella frazione del Pascolo, residenti, sportivi e persone interessate hanno potuto seguire una serie di iniziative organizzate dal dottor Domenico Albergoni e dal suo staff di esperti e preparatori impegnati nell'attività sviluppatasi nell'area della ex Safilo, area alla quale già da diversi anni il Comune di Vercurago ha cercato di dare una nuova vita con abitazioni, posteggi e servizi. La struttura di "Med in Fit", già dotata di un ambulatorio con una serie di impianti innovativi per la cura del corpo, a partire da quello per la crioterapia, vuole ora continuare a crescere.

Ma oggi il focus è stato rivolto in particolare alle attività già in essere con la prova "Come and Try". Spazio quindi al computer postural test, allo Yoga Dinamico, alla crio life "il freddo che protegge la tua vita", al movimento che rigenera. E poi ancora gli approfondimenti dedicati alla risonanza e al sistema immunitario, con i dottori Lasca e Di Fede.

Ma non solo, come accennato, il pubblico è stato portato alla scoperta di "Med in Fit" anche grazie all'arte, al teatro e alla cultura, a dimostrazione di come tanti strumenti possano essere preziosi alleati della salute. Il lecchese Jacopo Ghislanzoni ha proposto la mostra dal titolo "Il prezzo della Libertà" con lavori ispirati alla Costituzione, agli insegnamenti di Calamandrei, al romanzo di Orwell, alle parole in musica di Gaber e ad altri ancora, con proposte forti, coraggiose e coinvolgenti.

Molto apprezzata anche la mostra curata dal bergamasco Mirko Roncelli, le cui opere di "pittura informale" sono state realizzate con tecnica mista, spesso materica e una continua evoluzione di materiali (olio, acrilico, paste da modellista...), e sono state esposte sia in Italia che all'estero.

Spazio quindi al teatro all'aperto, con la Compagnia Piccolo Canto di Bergamo che ha presentato "Da sola me ne vo...", lettura musicata e cantata, "brillante, poetica e scanzonata sulle donne", con protagonista, tra gli altri, Miriam Gotti. Un lavoro di squadra a 360° apprezzato da organizzatori e visitatori.

"L'iniziativa sta andando molto bene ed è nata con l'obiettivo di coinvolgere i residenti di quest'area, la valle San Martino, al confine tra le province di Lecco e di Bergamo, vivendo un bel momento di vita comunitaria e di aggregazione - commenta il dottor Albergoni - A Vercurago abbiamo aperto un primo studio nel 2015, una realtà che è poi cresciuta con l'ampliamento degli spazi e dei servizi, grazie alla fiducia ricevuta. Il nostro obiettivo è quello di dare un punto di incontro ai residenti di questo territorio, con possibilità di confronti e dibattiti spaziando dalla comunità scientifica a quella artistica. Ora vogliamo crescere ancora coinvolgendo altre persone, imprenditori, Comuni, ecc... a servizio dei cittadini. A settembre apriremo lo studio per la parte emozionale e lo step successivo sarà quello di creare uno spazio teatrale da mettere a disposizione per rappresentazioni, mostre e incontri".

"Le nostre attività - conclude il titolare di "Med in Fit" (nella foto sopra) - sono tutte legate al movimento, allo sport, alla salute. Crediamo molto nella prevenzione e portiamo avanti un attento lavoro sull'educazione preventiva. Qui cerchiamo di far comprendere alle persone il valore di anticipare le cose e di non dover affrontare i problemi solo nella fase finale e più difficile. Abbiamo anche una parte ortopedica e riabilitativa, ma puntiamo innanzitutto sull'aspetto educativo e preventivo, i concetti per noi più importanti che possono essere veicolati anche con iniziative come quella di oggi".