Maestre e volontari nei panni dei Promessi Sposi per i bimbi dell'asilo

?I Promessi Sposi? Non sono certo un libro per bambini della Scuola dell?Infanzia?... diranno in molti. L?opera manzoniana può invece catturare anche l'attenzione dei più piccoli, soprattutto se viene presentata con entusiasmo dalle insegnanti.

Ed ecco che la Rete delle Scuole dell?Infanzia paritarie legate a Adasm/Fism di Lecco e Bergamo, che unisce le Parrocchie di Carenno, Torre de? Busi e Vercurago in Val San Martino, per tutto l?anno scolastico da poco iniziato ha deciso di portare i bambini alla scoperta del territorio nel quale vivono facendosi aiutare dai personaggi immortalati da Alessandro Manzoni, con lezioni in classe e anche sul posto.

Come illustrato dalla coordinatrice Paola Arrigoni, gli asili hanno aperto l'iniziativa manzoniana con un momento di festa proposto (con successo) lunedì 26 settembre al lido di Vercurago. Verso sera, in zona porticciolo, sono arrivati i bambini delle tre scuole accompagnati dai loro genitori. Li hanno accolti le tradizionali musiche dei Firlnfeu, tutto il personale e i volontari delle scuole in abiti da personaggi de "I Promessi Sposi".

Poco dopo su tre lucie sono arrivati Lorenzo (che tutti dicevano Renzo) Tramaglino, Lucia Mondella, Alessandro Manzoni, don Abbondio, fra Cristoforo e il cardinal Borromeo. Così, nella messa in scena manzoniana, si è dato inizio al nuovo anno scolastico.

Il Manzoni ha letto una pagina del suo Romanzo e poi don Abbondio (il parroco di Vercurago) ha salutato i bambini, le loro famiglie e tutti i presenti.

"È stato un momento di grande gioia per tutti, reso possibile grazie alla collaborazione di molti - ha aggiunto Paola Arrigoni - tra cui i volontari della Pro loco di Vercurago, il regista Viscardi Renato, i Firlinfeu, i barcaioli delle Lucie, il personale e i volontari delle Scuole".

Alla festa - in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni - erano presenti anche gli Assessori all?Istruzione dei comuni di Carenno e Torre de? Busi.