Colleghi di banca ripuliscono le rive del lago: raccolti quasi 200 chili di rifiuti

Ha fatto tappa sul lungolago Aldo Moro di Vercurago "Ripuliamo con Legambiente’. Si tratta del progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM, che dal 2021 vede la banca impegnata in un’importante collaborazione con l'associazione ambientalista per offrire supporto - tramite l’azione di volontariato dei colleghi del Gruppo - nella tutela e salvaguardia dei territori in diverse location d’Italia.

Così, nella mattinata di giovedì 22 settembre, 21 tra colleghe e colleghi di Banco BPM, coordinati dai volontari di Legambiente, si sono cimentati nella pulizia e nella riqualificazione del lungolago. Durante le attività la rimozione dei rifiuti ha comportato la raccolta di una decina di sacchi contenenti vetro, plastica, mozziconi di sigarette, ferro, per un totale di 191 chili, di cui 70 solo di vetro.

"Ripuliamo con Legambiente fa parte del più ampio progetto di Banco BPM denominato ‘Volontariamo’ grazie al quale nel 2021 sono state svolte oltre 3mila ore di volontariato di impresa - si legge in una nota diffusa dell'ufficio comunicazione della Banca con filiali anche nel territorio lecchese - Quella di Vercurago è una delle nove tappe di Ripuliamo con Legambiente previste per il 2022 in tanti bellissimi luoghi d’Italia e fa seguito a quelle già svoltesi a Lucca, Lodi, Palermo e Torino".