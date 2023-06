Tutti pazzi per la musica a Vercurago

Musica, canzoni, applausi ed emozioni. Questi gli ingredienti della Festa dell'oratorio di Vercurago che per due settimane ha animato il cuore del paese, fino alla manifestazione più attesa: la Festa della musica. Tanti i giovani - e non solo - che si sono esibiti sul palco dell'oratorio davanti a un numeroso pubblico tra chitarre, pianole e batterie, così come in tanti venerdì scorso si sono uniti ai coinvolgenti balli della serata country.

La manifestazione ha inoltre visto la benedizione delle moto, serate danzanti, baby dance, giochi, magic show, esibizioni sportive (dal kickboxing alla scherma), il tutto senza dimenticare l'ottimo servizio di cucina e ristoro impreziosito da piatti tipici.

Soddisfatti gli organizzatori coordinati dal parroco don Andrea Pirletti, da Susanna Sormani e da Roberto Corgnali: un team affiatato di 90 volontari che avevano iniziato i lavori preparatori già alcuni mesi fa fino al successo della kermesse conclusa domenica 25 giugno. Ecco alcune immagini degli eventi e i biglietti vincenti dell'estrazione a premi.