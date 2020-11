Vaccinazioni antinfluenzali, il Comune di Vercurago mette a disposizione il Centro polifunzionale sul lungolago

Il Comune di Vercurago, fin dalla prima richiesta dell’Ats Monza Brianza del 6 agosto scorso, ha immediatamente aderito alla campagna vaccinale antinfluenzale 2020-2021. L'Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Lozza (nella foto) ha messo a disposizione dei medici di Medicina generale, con ambulatori sul territorio di Vercurago, la struttura del Centro polifunzionale del Parco Gramsci, sul lungolago Aldo Moro.

«L’ampio salone, con le strutture annesse e il comodo parcheggio permetteranno l’esecuzione in sicurezza della copertura vaccinale ai pazienti anziani di età pari o superiore ai 65 anni - spiega l'assessore Roberto Maggi - A supporto dell’iniziativa saranno impegnati volontari della Protezione civile o dell’Associazione Carabinieri. I Medici di Medicina Generale avviseranno direttamente i pazienti che potranno usufruire di questa modalità di vaccinazione. Le date previste saranno anche indicate sul sito del Comune, non appena disponibili. Inoltre la stessa struttura sarà messa a disposizione anche per la pediatria di base del territorio per la vaccinazione antinfluenzale ai bambini da 2 a 6 anni».

L'Amministrazione comunale di Vercurago ricorda infine che per ulteriori informazioni rispetto alla vaccinazione antinfluenzale è necessario contattare il proprio medico o pediatra.