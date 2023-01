Il verdetto del concorso dei fagioli. I fondi raccolti andranno alla ricerca

Anche un semplice fagiolo può aiutare la ricerca scientifica Telethon nella battaglia per vincere gravi malattie genetiche. Come? Provando a indovinare il numero di legumi contenuti in un recipiente. Ad ogni pronostico del gioco promosso da Telethon Lecco e dalla Polisportiva di Monte Marenzo in occasione delle festività, andava un euro. Oggi, sabato 7 gennaio, al termine della raccolta, sono state tirate le somme: l'originale e simpatica iniziativa ha fruttato ben 825 euro. 1.258, invece, il numero esatto dei fagioli contenuti nel vaso.

"ll concorso ha avuto come vincitori assoluti e indiscussi Telethon e la ricerca scientifica - commenta Angelo Fontana, ideatore dell'iniziativa - Siamo più che soddisfatti per il successo di questa singolare iniziativa. Ad azzeccare il numero esatto è stata una sola persona, Pietro Ravasio di Monte Marenzo. Inoltre, sono stati premiati altri 9 partecipanti che si sono avvicinati al numero preciso dei legumi".

Angelo Fontana ha quindi voluto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al gioco comprando uno o più biglietti, quanti hanno dato una mano nella loro vendita e coloro che hanno donato i premi in palio. Sotto, i nomi dei vincitori e (tra parentesi) la giocata effettuata.