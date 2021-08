Ordinanza scaduta, ma dopo il crollo e i lavori via Agliati ancora non riapre

La fine dell'ordinanza di chiusura era stata fissata per venerdì 13 agosto, ma dieci giorni dopo di riaprire via Agliati non se ne parla. A fine luglio, nel cuore della notte, in quel breve tratto di strada del rione di San Giovanni si è verificato il crollo del muro esterno dell'oratorio: i detriti hanno anche travolto l'automobile di Massimo Riva, ex consigliere comunale svegliato di soprassalto dal sinistro.

Via Agliati non ha ancora riaperto

Eseguiti nel giro di pochissime ore i lavori di somma urgenza, nel corso di queste settimane sarebbe dovuta avvenire anche la ricostruzione vera e propria del muro, anticipata dal ripristino della viabilità. Ripristino che non è ancora avvenuto, con evidente disagio per tutti coloro che risiedono in quella zona, costretti a giri tortuosi per portarsi verso la zona sud della città. L'area è di proprieta della Comunità pastorale dei “Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza”, i costi stimati per la ricostruzione si aggirano intorno ai centomila euro. E la data per la riapertura? Ancora non c'è.