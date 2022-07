Petizione dei residenti: "Basta degrado in via Oslavia"

Una petizione per chiedere al Comune di intervenire allo scopo di risolvere la situazione di degrado presente nella zona di via Oslavia, all'interno del rione di San Giovanni. L'iniziativa è stata promossa da un gruppo di residenti della zona, che nel giro di pochi giorni hanno già raccolto circa 120 firme da allegare alla lettera da inviare all'attenzione del sindaco di Lecco, per illustrare più nei dettagli il problema. Il testo è firmato da "I cittadini e i residenti del Rione di San Giovanni" che sollecitano più controlli per la sicurezza nel parco, oltre a una più efficace manutenzione dell'area verde e pulizia del torrente Gerenzone.

"Si porta alla vostra attenzione una situazione di degrado presente nel rione San Giovanni a Lecco, in particolare nella zona di via Oslavia - si legge nella petizione nella quale vengono poi evidenziati tre aspetti - Innanzitutto il parco comunale, unico in zona, sorto sull'Area ex Oasa, è meta di personaggi poco raccomandabili che alla sera rendono invivibile l'area per i cittadini. Secondo problema: il torrente Gerenzone che costeggia il parco è, causa mancata manutenzione, sopraffatto dalla vegetazione selvatica nonchè da rifiuti anche ingombranti abbandonati al suo interno diventando così regno di topi, rettili comuni e insetti... rischia così di diventare molto pericoloso in caso di piena. Terza questione: gli alberi sono molto cresciuti nel tempo e necessitano di potature perchè in presenza di forte vento spesso si spezzano dei rami con conseguente pericolo per bambini e adulti che sostano sulle panchine desiderosi solo di pace e di fresco".

Da qui l'appello all'Amministrazione di Lecco, alla quale - fanno sapere i promotori - la petizione verrà consegnata nei prossimi giorni: "Ci permettiamo questa segnalazione perchè, pur lodando l'impegno di questa Amministrazione nella manutenzione del tappeto erboso e della puntuale sostituzione dei sacchi nei cestini dei rifiuti, richiediamo un'attenzione alla sicurezza per l'unica area verde in zona. Chiediamo un tempestivo intervento all'ente competente nonchè all'Amministrazione comunale. Grazie per quanto vorrete fare"