Viabilità: lavori sulla Provinciale 48 a Cremella e sulla "Lariana"

A Cremella chiude la Strada Provinciale 48 per consentire la modifica delle opere provvisionali di cantiere montate sullo sporto di gronda di un edificio prospiciente la sede stradale. Le opere sono necessarie alla sicurezza delle maestranze al lavoro sul tetto e di veicoli e pedoni in transito.

La Provincia di Lecco ha così emesso un'ordinanza per provvedere alla chiusura al transito della SP48 tra il Pk 1+222 (rotatoria tra Via Cadorna e Via Confalonieri) e il Pk 1+770 (rotatoria tra Via Cadorna e Via Per Cassago) in Comune di Cremella, dalle 21 del giorno lunedì 03/04/2023 alle 05.30 del giorno martedì 04/04/2023, e in caso di maltempo o imprevisti dalle 21 del giorno martedì 04/04/2023 alle 05.30 del giorno mercoledì 05/04/2023.

Così sulla ex SS583

Provvedimento viabilistico anche per la ex SS583 "Lariana". Le maestranze sono impegnate in interventi manutentivi sulla rete elettrica, dal pk 42+800 al pk 45+000 nel territorio comunale di Mandello, funzinali e complementari ai lavori di realizzazione della rete antincendio e idrica.

Le operazioni si svolgeranno dalle ore 7 alle 10 di giovedì 30 marzo, motivo per cui la Provincia di Lecco ha istituito il limite di velocità massima a 30 km/h e il divieto di transito per pedoni e alcune categorie di veicoli: a braccia, a trazione animale e velocipedi.