Luigi racconta le emozioni vissute attraversando 5 continenti in moto

"La meta, in fondo, è solo il pretesto per un viaggio. Ciò che conta sono la strada, le persone che incontri, i paesaggi che vedi, le emozioni che vivi". Detto da chi ha attraversato tutti e 5 i contenti del mondo in moto sono parole che valgono ancora di più e ben descrivono la forza di un viaggio on the road. Migliaia e migliaia di chilometri e tante esperienze uniche vissute da Luigi Amigoni, che il diretto interessato ha deciso di ripercorrere in un libro intitolato "Visioni di viaggio". Il volume verrà presentato in una serata organizzata a Olginate con un doppio scopo: raccontare e raccontarsi ai lecchesi, e raccogliere fondi per il Malawi, uno degli stati raggiunti in moto da Amigoni.

Il legame con questo Paese dell'Africa è ancora più forte perchè qui Rita Milesi, compianta missionaria laica scomparsa nel gennaio del 2021, originaria di Erve - e legata a Olginate dove vive la sorella Rosa - aveva aperto negli anni Settanta un orfanotrofio dove fino ad oggi sono stati accolti e aiutati ben 6.000 bambini.

"La struttura si chiama Alleluya Care Centre di Namwera, un villaggio sulle montagne a poche decine di chilometri dal Mozambico - ha raccontato Luigi presentando la serata insieme al sindaco di Olginate, Marco Passoni - Al momento sono circa 25 i piccoli assistiti e c'è sempre bisogno di aiuti, anche nel portare avanti i lavori programmati per rendere l'orfanotrofio autonomo dal punto di vista energetico. Altri lecchesi come me hanno raggiunto in passato Rita e la struttura da lei avviata, vivendo un'esperienza di vita molto significativa, capendo quanto sia importante aiutare in modo concreto quei bambini bisognosi e chi opera all'interno della struttura".

Luigi Amigoni e il sindaco di Olginate Marco Passoni.

La serata di Olginate servirà dunque per dare un sostegno in più all'orfanotrofio, tramite un'offerta libera che i partecipanti potranno lasciare anche ritirando il libro "Visioni di viaggio". L'appuntamento è per giovedì 22 settembre alle ore 20.45 al cineteatro Jolly di Olginate, a due passi dalla chiesa parrocchiale. L'ingresso è libero. Nell'occasione Luigi ripercorrerà, con immagini e testimonianze dirette, molti dei tragitti percorsi: trasferte emozionanti e impegnative fatte in sella alla propria moto con l'amata moglie Ivana, oppure con altri compagni di viaggio, o anche da solo.

Uno dei primi fu in Marocco nel 1977, in sella a una Kawasaki Z650. Appena raggiunta la pensione la possibilità di viaggiare è aumentata. "Nel 2013 sono andato in Mongolia e poi in Siberia, nel 2015 dall'Alaska alla Terra del Fuoco, nel 2017 da Lecco a Singapore, nel 2018 da Alessandria d'Egitto a Città del capo lungo tutta l'Africa - ricorda Luigi - E poi ancora il Pakistan, la Giordania, l'Iran, l'India, la Thailandia, l'Australia". Il tutto senza sponsor, all'insegna della libertà e del sano desiderio di scoprire Paesi lontani e di confrontarsi con altre culture e realtà. "Come potete immaginare non è stato semplice condensare tutto in un libro e ancora meno lo sarà raccontare tanti luoghi e persone in una sola serata, cercherò quindi di scegliere le mete più significative, lasciando anche spazio alle domande del pubblico. Vi aspetto".

Un invito al quale si è unito molto volentieri anche il sindaco Marco Passoni: "Luigi ha davvero una grande passione per i viaggi, è un piacere ascoltare le sue testimonianze dirette e vedere che questa passione si unisce ora a un'importante iniziativa di solidarietà per l'orfanotrofio fondato da Rita Milesi in Malawi. Luigi ha conosciuto quella realtà e l'ha presa a cuore. La serata di giovedì 22 al Jolly sarà dunque importante anche per tenere vivo il ricordo di Rita e per dare un sostegno concreto all'importante centro da lei avviato nel Paese dell'Africa".

La locandina della serata che si terrà al cineteatro Jolly di Olginate.