"Viaggio #inLombardia": ecco 176mila euro per due progetti lecchesi

Sono due i progetti di Comuni ed enti della provincia di Lecco finanziati da Regione Lombardia nell'ambito della terza edizione del bando "Viaggio #inLombardia", per un contributo regionale di 176.700 euro. A livello regionale sono 13 quelli selezionati, per un contributo complessivo di 1 milione e 160 mila euro. L'obiettivo della misura è la realizzazione di progetti per la promozione di itinerari turistici che si snodano tra le principali città lombarde e le destinazioni fuori porta, anche in vista dei prossimi grandi eventi internazionali.

"Regione Lombardia sostiene il turismo dei territori e lo fa con una misura, 'Viaggio #inLombardia', particolarmente apprezzata dai Comuni e dagli enti territoriali - spiega Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda - Un progetto che mira alla valorizzazione delle eccellenze locali, dai piccoli borghi alle città, unendo luoghi e itinerari per far scoprire ai visitatori tradizioni, sapori, arte e cultura di una Lombardia che rinasce anche grazie alle sue bellezze. Il grande attrattore turistico è la fruibilità dei luoghi in una sinergia vincente delle unicità lombarde con i prodotti tipici locali, artigianali ed enogastronomici. Pensando a eventi come Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, dobbiamo favorire la nascita e la condivisione di buone pratiche nell'ambito della ricettività e dell'offerta turistica, per una Lombardia da vivere sempre, tutto l'anno".

Turismo ai Piani Resinelli

Il progetto "ROE – Resinelli Outdoor Experience" ha come enti proponenti i Comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello del Lario, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, la Camera di Commercio Como-Lecco. In vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l'aggregazione ROE intende posizionare Lecco e il suo territorio tra le destinazioni turistiche outdoor, insistendo nella promozione di itinerari dal capoluogo verso Piani Resinelli. Totale contributo regionale ammesso: 76.700 euro.

Patrimonio storico, artistico, botanico e paesaggistico

Il secondo progetto si chiama "Grand Tour nel cuore di Lombardia. Da Leonardo a Manzoni fra arte, cultura, natura e paesaggio". Tra gli enti proponenti vi è il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Per la sponda lecchese, ecco la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino Riviera, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. L’itinerario ideale parte da Milano, tocca l'Adda, raggiunge Lecco, si allunga alla Valsassina e alle sponde del Lario e torna a Milano passando per Monza, la Brianza e le sue e ville. Abbraccia un patrimonio storico, artistico, botanico e paesaggistico strabiliante, che comprende scorci indissolubilmente legati ai due grandi ambasciatori della cultura italiana nel mondo, Leonardo da Vinci e Alessandro Manzoni, e luoghi da riscoprire in compagnia di guide illustri, quali Goethe, Montesquieu e Stendhal. Il contributo regionale è di 100.000 euro.