La loro "mamma" è ammalata: Victor e Zazà cercano una famiglia nel Lecchese

Victor e Zazà cercano una nuova famiglia e lanciano, con i loro sorrisi scondinzolanti, l'appello alle famiglie lecchesi.

I due cani sono splendidi esemplari di corso di 9 anni di età e hanno alle spalle una storia triste e travagliata: aspettano infatti da due anni il ritorno della padrona, che purtroppo è ammalata e non potrà più occuparsi di loro.

I volontari dell'associazione "I volontari del cuore" stanno cercando una famiglia "che li ami tanto quanto sono stati amati da lei - spiegano - Sono molto legati e dividerli sarebbe per loro un'ulteriore sofferenza. È una corsa contro il tempo per non farli finire in canile. Sono cani sani".

Le loro peculiarità? "Tipico della razza è la difesa dello spazio e della famiglia, sanno dare molto e meritano il meglio. Sono molto obbedienti se acquisiscono fiducia, a tratti timidi, curiosi, ben educati alle passeggiate con guinzaglio. Hanno trascorso i loro anni più belli sempre in famiglia, tra casa e giardino. Victor è sterilizzato".

I corsi verranno affidati previo controlli pre e post affido. Saranno evitate famiglie con altri cani e gatti, e soprattutto si controllerà che non vengano rinchiusi in box, in garage o solo in giardino.

Per informazioni si può contattare il 349 6401054, sabrinapizzagalli@gmail.com.