Bellano investe sulla sicurezza: installate quattro nuove telecamere

A Bellano continua l'investimento dell'Amministrazione comunale per la sicurezza del territorio e la videosorveglianza.

Nei giorni scorsi sono state installate nella zona della foce del Pioverna e della spiaggia pubblica quattro nuove telecamere di ultimissima generazione che catturano anche i più piccoli dettagli della visione in corso.

"Serviranno per la sicurezza dell'area e il controllo di spiaggia e Via martiri" spiegano dall'Amministrazione. Ma non è tutto. Nel paese lariano verrà sperimentata anche un'altra novità. È stato contestualmente installato infatti un impianto di filodiffusione che permetterà di emettere alert e messaggi sonori multilingue sia registrati sia in presa diretta, diffusi direttamente dall'ufficio di Polizia locale presso il Municipio.

Alert in sei diverse lingue

"Questo impianto permetterà di avvisare i bagnanti dei pericoli nelle varie lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco), come ad esempio sulla pericolosità delle acque e delle correnti del fiume - continuano dagli uffici di Via Vittorio Veneto - Un investimento di 15mila euro reso possibile grazie ai fondi 'Laghi sicuri' appena ottenuti dal nostro Comune".