Nel nuovo videoclip di Sissi i protagonisti sono i Commandos Brianza

Una star della musica sceglie una squadra del Lecchese per il suo nuovo videoclip musicale. Sissi, nome d'arte di Silvia Cesana, 22enne terza classificata nella categoria Canto dell'edizione 2022 di Amici, ha pubblicato di recente il suo singolo "Scendi", e come scenografia ha optato per un campo di football americano, utilizzando maglie e caschi dei Commandos Brianza, prima e unica formazione di questo sport in provincia di Lecco.

Una grande soddisfazione extracampo per la squadra del presidente Andrea Rusconi, contattata dalla casa di produzione per avere la disponibilità dell'attrezzatura. Immediata la risposta della società, che ha messo a disposizione di Sissi e del suo staff tutto il necessario.

"Occasione per diffondere il football"

Si è trattato di una bella occasione per i Commandos, che hanno così avuto l'opportunità di collaborare con una grossa realtà e con un'artista come Sissi che conta ben 262mila follower su Instagram.

"Ringraziamo Borotalco Tv per averci coinvolti e Giorgia Lotà per aver gestito la collaborazione - spiega il presidente Rusconi - Speriamo di portare fortuna a Sissi nella splendida carriera musicale che sta iniziando. Per noi Commandos è una grande occasione per diffondere il football americano e farci conoscere sempre di più. Speriamo che con questa iniziativa nuovi sponsor possano avvicinarsi al nostro progetto anche per finanziare le nuove divise della squadra, in vista della prossima stagione".

Chi sono i Commandos Brianza

Prima squadra lecchese a praticare il football americano, e attualmente unica, è nata nel 2015 e ha come obiettivo diffondere sul territorio di competenza lo sport più seguito d'America, insegnando ai giocatori stessi valori quali il fair play (sempre più spesso dimenticato nei campi italiani), rispetto per l'avversario e unità di squadra e d'intenti. Nel palmares troviamo lo scudetto del campionato 5-Men della Iaafl nel 2017, lo scudetto della 7-League del Csi (2018) e del 5-Men Csi (2019).