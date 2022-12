I Vigili del fuoco di Valmadrera festeggiano Santa Barbara

Mattinata di festa in Villa Gavazzi domenica 18 dicembre per i Vigili Volontari del Fuoco di Valmadrera, alla presenza del capogruppo Simone Mandelli, del sindaco Antonio Rusconi, dell'ingegner Marcella Battaglia, vicecomandante a Lecco e ora con lo stesso ruolo a livello regionale.

La scelta della località è caduta proprio dove erano nati storicamente i Vigili del fuoco, dalla famiglia Gavazzi. Proprio Elena Gavazzi, a nome dei familiari, ha sottolineato come per loro sia un orgoglio vedere i mezzi storici di un secolo fa nel loro cortile.

"Grazie per l'impegno profuso"

Simone Mandelli ha ringraziato la famiglia Gavazzi per la disponibilità e i volontari di Valmadrera per l'impegno profuso durante tutto l'anno. Il sindaco Rusconi ha illustrato il progetto di fattibilità della nuova caserma a cui hanno aderito per il Comitato promotore tutti i sindaci di riferimento e ha ringraziato i volontari per i tanti interventi effettuati a Valmadrera e nel territorio. Infine l'ingegner Battaglia ha ringraziato per l'invito e sottolineato il ruolo fondamentale dei volontari per rafforzare gli interventi di tutela e di emergenza.

A seguire la Santa Messa celebrata nella Cappella di San Gaetano da don Andrea Lotterio.