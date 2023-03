Villa Gina si mostra al pubblico nelle giornate Fai di primavera

Sabato 25 e domenica 26 marzo anche villa Gina sarà aperta al pubblico. La sede degli uffici amministrativi del Parco Adda Nord e del Muva, il museo della valle dell’Adda, sarà uno dei 750 luoghi visitabili in 400 città italiane nel prossimo week-end in occasione delle giornate Fai di primavera sotto l’egida della delegazione Fai del Vimercatese. Villa Gina si trova a Concesa di Trezzo sull’Adda in via Padre Benigno Calvi 3, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Lecco.

Come illustrato sul sito dell'ente, Villa Gina, costruita sopra uno sperone che domina il fiume Adda, fu eretta a Concesa nel XVI secolo su un precedente edificio fortificato. La residenza prese le dimensioni attuali a metà '800 per volere del podestà di Milano Paolo Bassi, passando nel 1920 a Silvio Crespi e più tardi all’Opera nazionale balilla di Bergamo, che la trasformò in un istituto professionale per gli orfani di guerra. Dopo la seconda guerra mondiale, Villa Gina divenne il centro di recupero “Casa del Sole”, e fu infine acquistata dal comune di Trezzo. Oggi è la sede del Parco Adda Nord ed è visitabile solo il piano terra dove è ospitato il museo interattivo della Valle dell’Adda. Il rigoglioso parco che circonda la villa è invece aperto al pubblico.

In occasione delle giornate del Fai, la villa sarà visitabile dalle 10 alle 18 in orario continuato. Per maggiori informazioni su come partecipare alle visite guidate vi rimandiamo al sito www.fondoambiente.it Con l’iscrizione al Fai si potrà saltare la fila e approfittare di visite speciali.