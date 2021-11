A Villa Gomes un corso di storia della musica per tutti

Il Civico Istituto Musicale "G. Zelioli" propone una nuova iniziativa di interesse per gli appassionati: un corso di storia della musica aperto a tutti che, a partire da martedì 16 novembre, racconterà la grande avventura di mille e più anni di musica, dal canto gregoriano al Novecento.

L'iniziativa sarà presentata venerdì 12 novembre alle 21 nel corso del concerto straordinario "Tutti all'opera" in programma a Villa Gomes con la partecipazione del Duo Art Music Youkali formato da Sergio Bonetti al flauto e Katia Caradonna al pianoforte, realizzato In collaborazione con AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

La musia occidentale in dieci lezioni

Il corso, che si terrà il martedì alle 21, accompagnerà i partecipanti in un viaggio dentro la storia, in relazione con gli eventi, la cultura, l'arte e il pensiero che dal Medioevo arrivano alle soglie del nostro tempo. Le dieci lezioni ripercorranno sinteticamente le grandi tappe della musica occidentale. Una grande novità è il supporto di strumenti multimediali, così che le lezioni si svolgano in modalità dinamica, ricche di contributi sonori e visivi. Docente del corso è il musicologo Angelo Rusconi e il costo è di 90 euro. Con un costo supplementare sarà anche possibile accedere all'offerta che permette di rivedere i contenuti delle lezioni e ascoltare nuovamente i brani presentati. Al termine di ciascuna annualità è possibile infine ottenere on demand il testo cartaceo di sintesi.

Per maggiori informazioni è necessrio contattare l’Istituto Zelioli chiamando il nomero 0341 422782 (da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18) oppure scrivendo a info@civicalecco.org. Maggiori informazio sul corso qui.