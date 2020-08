Ferragosto a Villa Monastero: tre giorni di aperture serali fino alle 22

Anche quest’anno in occasione del weekend di Ferragosto Villa Monastero a Varenna offre ai visitatori la possibilità di scoprire le sue bellezze e ammirare la splendida vista sul lago in orario serale. Per tre giorni, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto è prevista infatti l’apertura straordinaria del Giardino botanico fino alle ore 22. Per l’occasione sarà attivo il servizio bar all’interno del giardino. L’ingresso è gratuito dalle 19.30 alle 22.

«Il giardino di Villa Monastero è ricco di specie botaniche particolari e rare, disposte in terrazzamenti in una sequenza di inquadrature sempre diverse, ma con alcuni elementi ricorrenti - ricorda la Provincia di Lecco - Grazie al clima particolarmente mite tipico del lago convivono rarità botaniche provenienti da tutto il mondo, che vengono di anno in anno incrementate. Ad agosto la Casa Museo e il giardino botanico sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Per chi desidera visitare anche la Casa Museo, ancora per tutto il mese di agosto e fino al 27 settembre, negli orari di apertura della Casa Museo è possibile visitare la mostra Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800».

