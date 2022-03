Villa Monastero da brividi: Varenna protagonista all'Eurovision Song Contest

Varenna protagonista all'Eurovision song contest: nella serata del 12 maggio, che andrà in onda in diretta internazionale, alle spalle dei cantanti in gara scorreranno le immagini del suggestivo borgo lariano e del Lago di Como, fra le località scelte per rappresentare quest'anno il Bel Paese.

Durante la giornata di martedì 22 marzo una troupe della Rai, cui spetta l'organizzazione della prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, ha filmato Villa Monastero di Varenna che diventerà così protagonista di una "postcard". L'evento musicale, in programma a Torino nei giorni 10, 12 e 14 maggio 2022, verrà trasmesso da Rai 1 e sarà condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Cosa sono le postcard

Elemento caratteristico della manifestazione sono le postcard: video di 40 secondi che anticiperanno le esibizioni dei vari rappresentanti in concorso e metteranno in mostra il meglio del Paese in termini di città o paesaggi, con l'obiettivo di promuovere e/o far riscoprire all'estero una località italiana, sfruttando così la "vetrina" importante offerta dalla kermesse musicale internazionale (183 milioni di spettatori lo scorso anno).

Tutte queste postcard vedranno come location altrettanti 40 luoghi italiani interessanti per la loro bellezza storica, architettonica e naturale, tra cui, quest'anno, è stato selezionato il Lago di Como e Varenna.

La postcard di Villa Monastero sarà abbinata a un cantante o gruppo e andrà in onda in prima serata il 12 maggio. Se il cantante o il gruppo andrà in finale, la postcard andrà in onda anche durante la serata del 14 maggio.