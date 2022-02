Villa Monastero, l'antica dimora da sogno pronta ad accogliere migliaia di visitatori

Al via la nuova stagione di Villa Monastero: l'antica dimora varennese si appresta ad accogliere i visitatori che vogliono godersi momenti di relax e cultura sul lago di Como.

La Provincia di Lecco offrirà un variegato calendario di aperture, iniziative, servizi, eventi, mostre e attività culturali per soddisfare le diverse esigenze dei visitatori della Casa Museo e del Giardino botanico durante l'intera stagione.

Da marzo i visitatori potranno accedere al Giardino botanico tutti i giorni dalle 10 alle 17 e visitare la Casa Museo dal venerdì alla domenica negli stessi orari. Da aprile gli orari di apertura si allungheranno fino alle 19.30 e la Casa Museo sarà aperta anche durante la settimana, da martedì a domenica. È stata inoltre confermata la collaborazione con la vicina Villa Cipressi, che prevede la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo per la visita di entrambe le strutture.

Sono state programmate numerose iniziative culturali per celebrare l'importante riconoscimento ottenuto lo scorso anno da Regione Lombardia: già riconosciuta come Raccolta museale, la Casa Museo Villa Monastero è ora stata accreditata come Museo. Il riconoscimento rappresenta un significativo traguardo e premia l'importante lavoro svolto in termini di diffusione della cultura e di dialogo costante con la comunità territoriale di riferimento.

Le iniziative culturali, curate dal Conservatore Anna Ranzi, trarranno spunto dalla ricorrenza di importanti anniversari che si terranno nel corso dell’anno e saranno rivolte alla valorizzazione delle collezioni museali con riferimento a contenuti legati alle vicende storiche della Villa.

Sei mostre programmate

Saranno 6 le mostre già programmate, dedicate a vari temi, frutto della consueta e proficua collaborazione con i collezionisti privati che si sono resi disponibili, anche quest'nno, a prestare le loro opere per dare la possibilità al numeroso pubblico italiano e straniero di Villa Monastero di conoscere un patrimonio solitamente non fruibile.

È prevista una "sorpresa" che riguarda una notevole donazione che andrà ad arricchire il patrimonio artistico del museo, a testimonianza dell’attenzione alla Villa da parte di appassionati proprietari privati locali.

Martedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, sarà offerta a tutte le donne la possibilità di visitare gratuitamente Villa Monastero con un percorso "al femminile" che illustrerà le figure che hanno abitato la storica dimora lariana.

Il calendario proseguirà per tutta la stagione con conferenze, approfondimenti culturali, esposizioni, iniziative e laboratori anche per i più piccoli.

Tutte le informazioni saranno pubblicate sul nuovo sito web di Villa Monastero www.villamonastero.eu, rivisto e aggiornato con una veste grafica più accattivante e maggiormente fruibile anche da cellulare. Sul nuovo sito, realizzato in italiano e in inglese, si trovano anche le informazioni relative ai molteplici servizi offerti, alle attività in programma e al calendario eventi con le iniziative aperte al pubblico. Il nuovo sito si aggiunge ai canali social Facebook e Instagram sempre più seguiti.

Location per cerimonie

Villa Monastero è la location perfetta per la celebrazione di una cerimonia nuziale, civile o simbolica nel giardino o in una delle sale della Casa Museo. Oltre alla cerimonia è possibile organizzare anche un aperitivo o un piccolo ricevimento nella tensostruttura e nel giardino, cornice ideale anche per servizi fotografici nuziali e per proposte di matrimonio.

Per incrementare le potenzialità del giardino, la Provincia di Lecco candiderà un progetto sull'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione dei parchi e giardini storici nell'ambito del Pnrr. Il progetto prevede la riqualifica delle aree verdi per elevare gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza, nonché assicurare la migliore conservazione nel tempo per una nuova fruizione culturale e turistica.

"Obiettivo aumentarne la visibilità"

"Siamo pronti per affrontare la nuova stagione - commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann - in cui apriremo le porte di Villa Monastero per soddisfare gli svariati interessi dei visitatori, con una particolare attenzione alle famiglie. Offriremo molteplici occasioni per scoprire le innumerevoli bellezze di questa storica dimora lariana e del suo rigoglioso giardino botanico. Stiamo lavorando intensamente con il preciso obiettivo di far conoscere ancora di più Villa Monastero ai cittadini della nostra provincia e ai turisti provenienti dall'Italia e dal Mondo, anche attraverso il web con il nuovo sito e i canali social".

"Calendario per tutti"

"Gli spunti sono tanti e adeguati alle differenti categorie di pubblico, che seguono con interesse le varie manifestazioni di Villa Monastero, organizzate con attenzione e rivolte a far meglio conoscere le vicende storiche e artistiche dell'intero compendio - aggiunge la consigliera delegata a Turismo, Cultura e Villa Monastero Fiorenza Albani - Dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia, ci siamo impegnati per proporre un ricco calendario di iniziative che possano essere fruite appieno dai visitatori".