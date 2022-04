Villa Monastero sarà ancora più bella grazie a un finanziamento di 800.000 euro

Una pioggia di euro per valorizzare ancora di più Villa Monastero. La Provincia di Lecco ha infatti ottenuto per la splendida villa di Varenna affacciata sul lago, un finanziamento di ben 800.000 euro dal Ministero della Cultura per il progetto presentato lo scorso 31 agosto sul Fondo per la cultura, attivato con il decreto rilancio 2020 e attuato dal decreto ministeriale 546 del novembre 2020.

Il Fondo per la Cultura è uno strumento messo in campo dal Ministero - con il supporto tecnico di Cassa Depositi e Prestiti - per sostenere interventi di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Paese, oltre alla digitalizzazione dello stesso per favorirne la fruizione.

Quella di Lecco è l'unica Provincia in Italia ad avere ottenuto questo risultato

L?Ente lecchese è tra tutti i soggetti beneficiari l?unica Provincia in Italia ad avere conseguito questo importante risultato. "Si tratta di una grande gioia e soddisfazione aver raggiunto questo risultato importantissimo per il nostro territorio - commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliera provinciale delegata a Villa Monastero Fiorenza Albani - Villa Monastero costituisce un unicum straordinario, punto di riferimento sul lago di Como per il suo Museo e il Giardino botanico".

"La Provincia ha sempre profuso energie per mantenere e ampliare il livello di fruizione del compendio e le nuove risorse ci permetteranno di ottenere un significativo restauro e una nuova luce - aggiungono Hofmann e Albani - È nostro obiettivo cercare di ottenere tutti i finanziamenti disponibili sui vari bandi e speriamo di avere presto altre belle notizie anche per il bando Pnrr sulla riqualificazione del nostro meraviglioso Giardino botanico, a seguito della domanda che abbiamo presentato a marzo".

La spesa complessiva è pari a 1 milione di Euro. I lavori nel dettaglio

Nel dettaglio la Provincia di Lecco ha presentato un progetto esecutivo che prevede i seguenti interventi, per una spesa complessiva di 1 milione di euro: