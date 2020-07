Turismo di prossimità, successo per la Sera d'estate a Villa Monastero

Grande successo per l’evento Sere d’estate a Villa Monastero organizzato sabato 18 luglio dalla Provincia di Lecco nella suggestiva cornice di Villa Monastero a Varenna. L’iniziativa è stata proposta per promuovere la celebre e suggestiva struttura di Varenna e farla conoscere maggiormente soprattutto ai turisti locali, abbinando un’interessante visita alla Casa Museo e al Giardino botanico a una cena con piatti e sapori del territorio. Gli ospiti hanno potuto ammirare la Casa Museo e la mostra Fiori nel vento - Ventole e ventagli floreali dell'800, che rimarrà allestita nelle sale di Villa Monastero fino al 27 settembre, oltre che il Giardino botanico con le nuove fioriture stagionali.

Prossimo appuntamento il 25 luglio

La prossima serata è programmata per sabato 25 luglio: verranno riproposte visite libere e guidate alla Casa Museo e alla mostra, abbinate a un particolare menu a base di funghi. Ulteriori iniziative artistico-culturali per far scoprire altri aspetti legati alla Villa sono in programma nei mesi di agosto e settembre.

«Le sere d’estate a Villa Monastero sono state pensate per far riscoprire la Villa soprattutto ai visitatori del territorio, abbinando cultura a buon cibo in un’ambientazione d’incanto - dichiara il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Irene Alfaroli - Anche Villa Monastero, come tutte le strutture museali, ha risentito del periodo di chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria e continua a soffrire a causa delle limitazioni negli spostamenti del turismo straniero, vista la sua vocazione internazionale. La Provincia di Lecco ha risposto prontamente riaprendo il Giardino e la Casa Museo di Villa Monastero già sabato 23 maggio in tutta sicurezza e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per la gestione dell’emergenza sanitaria: Villa Monastero rimane il luogo ideale dove il visitatore può arricchire le proprie conoscenze artistiche ma anche semplicemente godere della bellezza del luogo e rilassarsi in assoluta tranquillità».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A luglio la Casa Museo è aperta dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, il Giardino botanico tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30. Ad agosto Casa Museo e Giardino botanico saranno aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30.

Gallery