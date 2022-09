Il Villaggio di Natale si sposta alla Piccola: si cercano investitori

Un po in piazza XX Settembre, un po' in piazza Cermenati, un po' in piazza Garibaldi. Per il Villaggio di Natale di Lecco si apre una nuova possibilità: approdare alla Piccola di via Amendola, area di particolare interesse per la Giunta Gattinoni. L'idea è, infatti, del Comune di Lecco, che ha avviato una procedura “finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del "Lunavillage di Natale 2022", il villaggio a tema natalizio che potrebbe trovare spazio alla Piccola indicativamente dal 1° al 27 dicembre, con possibilità di proroga sino all'8 gennaio 2023”.

Il Villaggio di Natale di Lecco alla Piccola

“L'area della Piccola - ha specificato Giovanni Cattaneo, assessore comunale all'attrattività territoriale - rappresenta una porta di ingresso per i lecchesi e i turisti che verranno in città nel periodo natalizio. Per questo vogliamo verificare se c'è l'interesse da parte degli operatori privati a collaborare con il Comune per realizzare un nuovo spazio temporaneo dedicato soprattutto ai giovani e ai più piccoli”.

Il bando e la documentazione sono disponibili alla sezione "Bandi di gara" sul sito istituzionale del Comune di Lecco. Per informazioni di natura tecnica e di carattere amministrativo, i partecipanti possono contattare l'indirizzo pubblicispettacoli@comune.lecco.it. Le manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate esclusivamente via posta certificata (pec), corredate dell'opportuna documentazione, all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it entro le 10 di lunedì 10 ottobre.