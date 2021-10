Successo per "Ville aperte in Brianza" nel segno di Dante

Ben 4.500 presenze solo in provincia di Lecco. Apprezzati diversi monumenti: da Villa Marzorati Uva (Missaglia) al boom di richieste per Villa Monastero (Varenna) e altri

Tre week end, 5 province coinvolte, 84 Comuni, 155 siti pubblici e privati, 72 eventi, 27 itinerari, 500 volontari, una media di 30.000 visualizzazioni per ogni post pubblicato e una crescita di contatti social pari all’11% in poco più di un mese. Sono i numeri che, in sintesi, raccontano l’edizione 2021 di "Ville Aperte in Brianza". Un importante evento culturale alla riscoperta del patrimonio artistico e monumentale di buona parte del territorio lombardo, una manifestazione che nonostante il maltempo è stata capace di portare oltre 27.500 persone, tra adulti e bambini, “a rivedere le stelle” puntando sul patrimonio storico, culturale e artistico delle Brianze. Questa XIX edizione, con diverse e apprezzate tappe anche nel territorio lecchese, è stata infatti dedicata a Dante Alighieri.

"Abbiamo sempre detto che questa era l’edizione della consapevolezza e della gioia, e i fatti ci hanno dato ragione: i numeri sono la prova dell’entusiasmo con cui il pubblico ha accolto la manifestazione, ha partecipato alle visite guidate e alle numerose proposte collaterali dimostrando di voler vivere il territorio, all’insegna della cultura - commentano il presidente Luca Santambrogio e la responsabile del progetto Ville Aperte Erminia Zoppè - E quest’anno non era per niente una sfida semplice: settembre è stato il mese della ripartenza di tante attività ed eventi di grande richiamo, come per esempio il Gp, la fashion week e il salone del mobile. In mezzo a tanta concorrenza, con i contingentamenti e con il maltempo che ha caratterizzato tutte le giornate domenicali, abbiamo la conferma che Ville Aperte si è saputa ritagliare un suo spazio ed ha conquistato una fascia di pubblico allargata che partecipa e si fa coinvolgere dalle proposte. Grazie a tutti i partner, ai Comuni, ai performers, ai volontari che sono l’anima di un evento di cui siamo sempre più orgogliosi".

Nel nome di Dante

Ville Aperte in Brianza, la storica manifestazione promossa dalla Provincia MB, quest’anno ha trovato ispirazione nei versi che chiudono l’Inferno di Dante Alighieri per proporre un format che, partendo dalle tradizionali visite guidate, ha proposto il patrimonio storico come contenitore per promuovere la Bellezza, la Cultura e le Arti: un invito a guardare al futuro con speranza partendo dalla celebrazione delle cose belle che ci circondano. In questa edizione, infatti, è stato presentato di un ricco calendario di eventi collaterali che hanno riempito le ville con concerti, letture, laboratori, spettacoli teatrali e visite notturne registrando sold out in ogni data. Un capitolo speciale è stato dedicato a Dante Alighieri con una serie di iniziative per celebrare l’Arte del sommo poeta a 700 anni dalla sua morte. Molto Apprezzato anche il ricco calendario Dante DCC (700), una serie di letture, convegni, concerti, organizzati dai partner della manifestazione.

L’edizione 2021, dunque, è stata caratterizzata dall’apertura alla sperimentazione e agli eventi per portare le Arti nei luoghi della Cultura mantenendo nelle visite guidate la cifra distintiva di una manifestazione che dimostra di crescere anno dopo anno. Nella classifica delle presenze nei siti si registrano oltre 11.500 visitatori nel complesso nella Provincia di Monza e Brianza, oltre 1.700 nella città metropolitana di Milano, 4.500 nella Provincia di Lecco, 1189 nella Provincia di Como e infine 180 a Varese (solo due beni aperti in due fine settimana).

I siti più visitati in provincia di Lecco

In provincia di Lecco, ha suscitato molto interesse la visita guidata del Lago di Pusiano a bordo del battello Vago Eupili, che ha circumnavigato l’Isola dei Cipressi. Grande richiamo di pubblico anche per Villa Marzorati Uva, a Missaglia, dove erano esposti due dipinti del celebre Pittore Fiammingo Peter Paul Rubens e di Erasmus II Quellinus, allievo di Rubens. Interesse anche per Villa Agnesi Albertoni a Montevecchia nei due weekend di apertura, Palazzo Bassi Brugnatelli a Robbiate, Villa Besana a Sirtori, e boom di richieste, come tutti gli anni, per Villa Monastero a Varenna.

Tra le novità di questa edizione l’itinerario “Garlate, un paese dal cuore di Seta”, un viaggio tra filande, ricchi palazzi e corti medievali delle antiche vie di Garlate, sulla sponda dell'omonimo lago, alla scoperta di una comunità che viveva tra corti rurali di epoca medievale e settecentesche fabbriche di seta. Buona presenza anche per i siti aperti nella vicina provincia di Como, tra cui si segnala Villa Adelaide ad Alserio, Villa Bernasconi a Cernobbio e il Parco di Villa Padulli a Cabiate.