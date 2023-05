La fortuna bacia ancora il Lecchese: vinti una casa e 200mila euro in Brianza

La fortuna continua a baciare la provincia di Lecco. Dopo la maxi vincita di 833mila euro al SuperEnalotto registrata sabato scorso, un altro fortunato o fortunata esulta, questa volta in Brianza: nell'estrazione 145 di giovedì 25 maggio è stata vinta una casa (più 200mila euro subito) grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il "5" è stato centrato a Barzago al punto vendita Cubanjito Caffè di Davide Longoni sito in via Roma 33. Questa la combinazione vincente: 18, 24, 25, 27, 32.

Come funziona il gioco

Il giocatore può scegliere cinque numeri da 1 a 40. L'estrazione avviene ogni sera. Il fortunato (o la giocatrice) che indovina il "5" può scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovarla.

A livello regolamentare il primo premio si basa su una parte in denaro consegnata subito, 200mila euro, e un'altra fino a 500mila euro dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Dalla nascita di VinciCasa, informa Sisal, sono ben 193 le abitazioni assegnate.

"Mai una vincita simile"

A Barzago, comune di 2.400 anime, la notizia ha destato grande curiosità. "Stamattina - spiega il titolare Davide Longoni, che gestisce il punto tabaccheria e bar con la moglie Elizabeth supportati da Enrica - ho aperto alle 7 e cinque minuti più tardi c'era già chi mi chiedeva di questa vincita, che ho scoperto controllando a terminale. Naturalmente non possiamo sapere chi sia stato a effettuare la giocata, posso dire che si tratta di un concorso cui giocano in pochi. Siamo aperti dal 2019 e questa è la più grossa vincita mai registrata; finora avevamo registrato vincite pari a 5mila euro al Lotto".