La Dea bendata bacia Lecco: vinti oltre 800mila euro al SuperEnalotto

La fortuna bacia Lecco. Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 20 maggio, come riporta l'agenzia Agipronews, è stato centrato un "5 Stella" in una delle ricevitorie abilitate della nostra provincia, aggiudicandosi così una vincita di 801.757 euro.

Si tratta di una delle più alte mai verificatesi nel territorio lecchese. Non è dato conoscere l'ubicazione della ricevitoria né se questa si trovi nel capolugo o in un altro comune, ma è comunque già scattata - come accade in questi casi - la curiosità per il fortunato o la fortunata.

Nessun "6" è stato centrato nella terza e ultima estrazione della settimana. A livello nazionale l'ultimo "6" da 73,8 milioni di euro è stato realizzato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online.

Il record per la vincita più alta al gioco in città risale all'ormai lontano 2014, quando fu venduto un biglietto della Lotteria Italia che valse al fortunato possessore un premio di 5 milioni di euro.

Le ultime vincite nel territorio

Il 23 marzo 2022, a Missaglia, si festeggiò per la vincita di un "5" al SuperEnalotto da ben 103.782,09 euro. La giocata fu convalidata presso il punto vendita Sisal "Da Mama" situato in via Corte del Nerino, 1. La combinazione vincente era composta dai numeri 27, 30, 49, 68, 74, 88, J 64, SS 11.

Lo scorso 17 febbraio le quote di un "6", sempre al SuperEnalotto, erano state ripartite in più zone della Lombadia, con la suddivisione di un jackpot da record pari a 371 milioni di euro.