Calcio Lecco: con il Sudtirol in campo anche per dire «no!» alla violenza sulle donne

Un calcio alla violenza di genere. Calcio Lecco 1912 ha reso noto che, in occasione del match di campionato Lecco-Sudtirol, di domenica 28 novembre 2021, verrà ricordata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, attraverso una serie di iniziative.

Sui pannelli luminosi del Rigamonti-Ceppi, apparirà lo slogan scelto per l’occasione: “In campo a Lecco contro la violenza”. Prima della partita, il capitano della squadra maschile consegnerà un palloncino e un mazzo di rose rosse al capitano della squadra femminile per diffondere amore e rispetto che devono essere presenti nella vita quotidiana di tutti noi. Inoltre per dare seguito all’iniziativa della Lega Pro, all’ingresso delle squadre sarà posizionato al centro del campo un pallone con un fiocco bianco (simbolo dell’omonima campagna contro la violenza di genere).