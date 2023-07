Lecco e la comunità del Burkina Faso sempre più vicine

Lecco e il Burkina Faso sono sempre più vicine. Una delegazione della Fabi - Federazione delle Associazioni del Burkina Faso in Italia, coordinata dalla locale Ablp - Associazione dei Burkinabé di Lecco, ha fatto visita all'Amministrazione comunale di Lecco in Municipio in occasione delle Giornate dello sport, della cultura e dell'economia in programma oggi (venerdì) e domani in città, con il patrocinio del Comune di Lecco.

Scambio di saluto tra autorità

Ad accogliere la delegazione, guidata dal ministro consigliere incaricato d'affari presso l'Ambasciata di Roma Ibrahim Konè, dal secondo consigliere Azeta Thiombiano Sawadogo, dal console generale a Milano Stella Eldine Kabre Kabore e dal console aggiunto Brahima Ouattara, erano presenti il vicesindaco di Lecco Simona Piazza e l'assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni.