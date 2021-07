Dalla Germania a Mandello in moto: arricchimento professionale per la Polizia locale

L'incontro con gli agenti provenienti dal Lago di Costanza sabato mattina al comando di Via Manzoni, nel contesto delle celebrazioni per il Centenario della Guzzi

Sono giunti in motocicletta dalle sponde tedesche del Lago di Costanza, al confine tra Svizzera, Germania e Austria, per uno scambio di informazioni e vedute professionali, ma anche per amore della Moto Guzzi.

Agenti di polizia teutonici sabato mattina sono stati ricevuti dai colleghi della Polizia locale di Mandello: un momento di arricchimento per entrambe le parti, di amicizia e di passione per l'Aquila, visto che l'evento si è svolto nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario della Guzzi che ricorre proprio quest'anno.