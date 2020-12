Crisi Vismara, Piazza e Formenti: «Bene la soluzione che tutela il lavoro»

«Siamo molto soddisfatti che ieri presso il Tribunale di Reggio Emilia si sia certificato il raggiungimento dell’accordo tra i creditori che hanno accettato l’offerta del gruppo Ferrarini, un’opzione solida che tutela i lavoratori dello stabilimento di Casatenovo». Questa la dichiarazione dei Consiglieri regionali lecchesi Mauro Piazza e Antonello Formenti, che intervengono in merito all'accordo reso noto ieri.

«Con l’audizione del 29 ottobre in Consiglio regionale e anche attraverso la mozione urgente del 17 novembre avevamo chiesto alla Giunta regionale di mettere in campo ogni azione possibile affinché la Vismara potesse continuare la produzione, scongiurando così la perdita di posti di lavoro; la sentenza di oggi certifica questo fatto e non possiamo che plaudere alla decisione raggiunta - spiegano inoltre Piazza e Formenti - Regione Lombardia ha sempre seguito da vicino e con grande interesse lo sviluppo dell’azienda Vismara sul territorio di Casatenovo: ne sono una testimonianza i due Accordi di programma sottoscritti nel 2004 e nel 2008; oggi è un nuovo inizio per Casatenovo e siamo certi che il nuovo corso renderà il giusto lustro al grande marchio che è nato nel nostro territorio».