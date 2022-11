"In quello splendido luogo vista lago arrivano veicoli violando i divieti. Più rispetto per la natura"

"Servono più controlli o almeno una sbarra per vietare ai veicoli di arrivare in quello splendido luogo, un suggestivo punto panoramico vista lago da raggiungere invece solo a piedi. Lo dico per motivi di sicurezza e di tutela della natura: quella perla paesaggistica va infatti salvaguardata".

Questa la segnalazione giunta in redazione da una nostra lettrice. Il luogo in questione è Camaggiore, nel territorio comunale di Bellano, sulle alture tra Lago e Valsassina. La persona che ci ha contattati - e che risiede nella zona - chiede alle autorità competenti di intervenire per evitare che altri mezzi, tra cui perfino alcuni furgoncini, continuino a raggiungere quello spiazzo nel verde.

"I furgoncini si nascondono dietro le rocce ben visibili nella foto sopra, ma lì c'è il divieto di passo. Ritengo che una perla, un luogo fantastico con vista su lago e montagne come Camaggiore debba essere meglio tutelato e comunque reso inaccessibile ai veicoli. Eppure c'è chi va lì a campeggiare come se nulla fosse, nonostante il divieto: Queste foto le ho scattate io, altri episodi simili mi sono stati segnalati".

"L'auto va invece lasciata nelle due aree di sosta, una nei pressi di un rifugio lì vicino e una più a distanza. Bastano 15 minuti a piedi per vedere uno scenario unico. Il turismo - conclude la nostra lettrice - deve essere intelligente e sostenibile. Un luogo bello e delicato deve essere raggiunto a piedi, soprattutto in montagna".