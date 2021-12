Il Natale si avvicina? Inizia a festeggiarlo con i Volontari di Calolzio

Una bella occasione di festa aperta alla popolazione, con iniziative per grandi e bambini. In vista del Natale, i Volontari del Soccorso di Calolziocorte aprono alla cittadinanza la propria sede di via Mazzini organizzando uno scambio di auguri che vedrà protagonisti i volontari e le associazioni. L'appuntamento è per sabato prossimo 18 dicembre dalle ore 14.30 alle 18.30. Nell'occasione verrà anche inaugurato il nuovo mezzo attrezzato polivalente per i servizi di trasporto "prenotati" di anziani o pazienti in luoghi di cura.

Come spiegato dal presidente Fabrizio Vatteroni, l'iniziativa intiolata "Festeggia con noi" prevede la creazione di un "Villaggio di Natale" aperto ai bambini. Ci sarà anche la possibilità di addobbare insieme l'albero di Natale, e di scrivere una letterina a Santa Claus con l'aiuto dei volontari. E poi ancora giochi, regali e brindisi, senza dimenticare la degustazione di frittelle, cioccolata, zucchero filato e vin brulè.

Il presidente Vatteroni: "Vi aspettiamo tutti nel pomeriggio di sabato 18 dicembre"

"Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa che vuole essere un'occasione di festa per scambiarci gli auguri, conoscerci e stare insieme, all'insegna della voglia di ripartenza, comunque e sempre in sicurezza - commenta Fabrizio Vatteroni, presidente dei Volontari del Soccorso di Calolzio - Abbiamo una sede bella, operativa e con spazi all'esterno quindi abbiamo pensato di organizzare da noi questo momento di festa in vista del Natale. Nell'occasione inaugureremo anche il mezzo attrezzato polivalente che si unisce all'ambulanza inaugurata un mese fa e agli altri veicoli dell'associazione. Vi aspettiamo tutti nel pomeriggio di sabato 18 dicembre!".