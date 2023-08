Waterfront, affidati i lavori: il nuovo lungolago di Lecco è sempre più vicino

Il nuovo lungolago di Lecco è sempre più vicino. Aggiudicato l'appalto integrato per il Waterfront e l'itinerario ciclo-pedonale.

La gara d'appalto era stata bandita il 2 giugno. Il Comune di Lecco nei giorni scorsi ha reso noto di avere affidato l'incarico per la realizzazione dell'imponente opera. Tre le offerte pervenute da parte dei soggetti interessati. All'apertura di queste è risultata vincente l'impresa Foti Srl di Bulgarograsso (Como) che ha proposto di eseguire l'appalto integrato per un importo complessivo di 6.557.731,44 euro (di cui 103.572,00 per progettazione esecutiva e 6.454.159,44 per lavori) a cui vanno aggiunti 256.800,35 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale netto è pertanto di euro 6.814.531,79 euro.

La società avrà a disposizione 45 giorni per presentare il progetto esecutivo e 734 per eseguire i lavori: l'obiettivo è partire a settembre e finire entro il 2025. I lavori, così come da contratto, dureranno due anni, con frequenti temporanei collaudi a ogni vario step.

L'opera, va ricordato, sarà finanziata per 6,7 milioni di euro con fondi del Pnrr e con un milione da Regione Lombardia destinato alla pista ciclabile.

Il progetto definitivo

Il progetto definitivo è stato redatto da Studio Viganò - vincitore del concorso d'idee -, Alpina Spa, Nexteco srl, Systematica srl e Ferrara Palladino lightscape. Progetto sicuramente diverso rispetto a quello mostrato alla cittadinanza in origine: niente piscina a lago, punto più impattante dei render apparsi qualche mese fa, una linea continua che lega l'inizio delle Caviate a Rivabella; la piattaforma a lago, invece, fa parte di una sorta di secondo lotto che passa da un avviso pubblico emesso da Palazzo Bovara poco tempo fa. Via il centinaio di parcheggi che si affiancano all'attuale parte ciclopedonale. Complessivamente sarà riqualificata un'area di 70mila metri quadri.