Giornata del Diabete: municipio e Crocione del San Martino s'illuminano d'azzurro

Anche quest’anno il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete, la principale campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete, istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dalla World Health Organization (OMS). A Lecco l’organizzazione della Giornata è da diversi anni curata dall’Associazione Lecchese per l’aiuto ai giovani con diabete.

Quest’anno l'iniziativa avrà luogo nel weekend di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre, e consisterà in una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema e di coinvolgimento delle popolazione. Si tratta in particolare delle seguenti:

Illuminazione di azzurro del Palazzo Comunale da lunedì 8/11 a domenica 14/11

Illuminazione di azzurro del Crocione sul San Martino da lunedì 8/11 a domenica 14/11

Un incontro informativo venerdì 12/11, avente come tema “Diabete al centro: le nostre tesi di ricerca in ambito psicologico e nutrizionale” con M. Cornara e A. Ghiani

Uno spettacolo sabato 13/11, "Il Gatto con gli stivali" presso il Cineteatro Palladium

Celebrazione eucaristica, domenica 14/11 ore 17:00, presso la basilica di San Nicolò a Lecco

"Ormai il diabete è diventato una vera e propria epidemia a livello globale ed anche nei prossimi anni è destinato a crescere in modo esponenziale - ricorda Camilla Secomandi, presidente di Agd Lecco - L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo importantissimo passo da compiere. Con semplici ed economici mezzi è infatti possibile diagnosticare la presenza del diabete. Anche per il prossimo periodo la nostra assocoazione vuole coinvolgere la cittadinanza con iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema".

Camilla Secomandi, presidente AGD Lecco.

L'impegno e gli obiettivi dell'associazione

Partendo da questi presupposti, l'Associazione lecchese per l'aiuto ai giovani con diabete ha quindi intrapreso un cammino di solidarietà al servizio della comunità, dei propri associati, dei giovani con diabete e delle loro famiglie perseguendo le seguenti finalità:

Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del Diabete Mellito di Tipo 1 (diabete giovanile), al fini di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti

Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l’assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie

Favorire e promuovere una concreta solidarietà alle e tra le famiglie

Suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani e alle loro famiglie

Promuovere iniziative per i giovani con diabete : corsi, campi scuola, pubblicazioni e conferenze

Istruire, educare e aiutare i giovani diabetici e le loro famiglie ad affrontare i problemi quotidiani mediante una concreta attività di formazione

Promuovere, sensibilizzare, educare e supportare i giovani con diabete sull’importanza e l’utilità di un’adeguata attività fisico sportiva, con particolare attenzione al raggiungimento di un ottimo equilibrio metabolico

Collaborare con il SC di Pediatria dell'ospedale Manzoni di Lecco anche per la soluzione di problematiche relative alla formazione, all’aggiornamento del personale medico ed infermieristico e ogni altra iniziativa/progetto nel campo della diabetologia pediatrica.

Promuovere e sostenere la ricerca scientifica del diabete giovanile per una soluzione delle problematiche.

Agd Lecco ha inoltre realizzato e realizza un insieme di attività e progetti per dare concretezza alle finalità che si è posta e che, dopo questi anni bui, riprenderanno a ritmo più serrato: