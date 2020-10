Wierer e Fiocchi rinnovano la partnership: la campionessa in visita all'azienda

Fiocchi Munizioni rinnova la partnership con Dorothea Wierer, campionessa del mondo di biathlon e icona internazionale della disciplina. Dopo la conquista delle ultime due Coppe del Mondo, l'azienda di Lecco e la campionessa altoatesina hanno prolungato per un'altra stagione la proficua collaborazione.

Per l'occasione, Dorothea Wierer ha trascorso una giornata nella sede di Fiocchi Munizioni, nella quale ha visitato gli uffici e i reparti aziendali, conoscendo le persone che contribuiscono a farla vincere con il loro lavoro. Dopo un incontro con il management team, in cui l'atleta ha raccontato i risultati passati e gli obiettivi per il prossimo futuro, Dorothea ha visitato i reparti produttivi dell'azienda per vedere di persona come nascono le munizioni che le hanno permesso di arrivare ai vertici del biathlon mondiale.

La giornata si è conclusa con un aperitivo durante il quale un ristretto numero di dipendenti Fiocchi ha colto l'occasione per dialogare con la campionessa e scattare qualche foto insieme a lei, il tutto nel rigoroso rispetto delle normative anticovid. «È sempre emozionante tornare alla Fiocchi, incontrare i professionisti e toccare con mano il lavoro necessario per realizzare le nostre munizioni - ha affermato Dorothea Wierer durante la visita - Il nostro è uno sport in cui la cura dei minimi dettagli fa la differenza tra una vittoria o una sconfitta e in questo Fiocchi è il miglior alleato che un atleta possa desiderare al poligono».

«Siamo molto felici di aver rinnovato la nostra partnership con Dorothea e non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione per continuare a vincere insieme a lei - ha affermato il Presidente Stefano Fiocchi - Sono molti i tratti che legano la nostra azienda a questa campionessa: la passione per lo sport, la determinazione che ci porta a raggiungere i migliori risultati, la volontà di affermare l’eccellenza del made in Italy nel mondo».

Oltre a Dorothea, la nazionale italiana di biathlon sarà sostenuta da Fiocchi. Anche quest'anno, infatti, gli azzurri potranno contare sulle performance di Exacta Winter, Official Winter e TT Winter, munizioni specifiche per questa disciplina che richiede precisione, affidabilità e una costanza di rendimento anche in condizioni climatiche molto difficili.

