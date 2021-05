"Yeah!", il Festival del libro per ragazzi a Bellano è un successo

"Yeah!", il Festival del libro per ragazzi che si è tenuto lo scortso weekend al Parco delle Rimembranze di Bellano è stato un successo. A organizzarlo l'associazione Lettelariamente.

«Devo ringraziare non solo il bel tempo che ci ha favoriti regalandoci due splendide gionate di sole, ma anche una serie di persone», spiega la presidentessa Liu Lamperti. Nel dettaglio, il sindaco Antonio Rusconi, l'assessore Irene Alfaroli e tutta l'Amministrazione comunale, «per la disponibilità, l'ospitalità e il supporto organizzativo». Ma anche «Don Emilio Sorte e Don Simone Zappa per avere messo a disposizione i grandi spazi dell'oratorio di Bellano per i molti laboratori offerti ai ragazzi. E Silvano Stefanoni, Simonetta Costantini e tutta l'Amministrazione del Comune di Lierna per la condivisione dell'iniziativa "Libri contro rifiuti"».

Lamperti rivolge un plauso anche alle associazioni. «Legambiente Lario orientale che, con i suoi volontari, ha permesso proprio la realizzazione dell'iniziativa "Libri contro rifiuti"; l'Associazione Favoleggiamo di Lecco che ha ideato "La tombola dei libri", molto apprezzata da genitori e ragazzi; l'associazione Tintillà e "Trampolieri tra le nuvole" che hanno animato le strade di Bellano e organizzato giochi al parco».

Ultimo, ma non meno importante, il grazie «ai nostri storici e fedeli editori che propongono novità, idee, coinvolgendo un pubblico curioso e competente».

