A Dervio la lezione di yoga solidale aiuta gli animali in difficoltà

Lezione di yoga solidale all'aria aperta a Dervio. L'intero ricavato infatti è stato devoluto a Enpa Onlus (Ente Nazionale Protezione Animali).

Il pomeriggio di sabato 1° ottobre, nella quiete del parco di via della Darsena a Dervio sul lungolago, si è tenuta la lezione di yoga gratuita guidata dall'insegnante Alessandra Giavazzi. Al termine un ricco rinfresco offerto da Enpa Onlus-Sezione provinciale di Sondrio, preparato dalla pasticceria Il Pasticcio di Poggiridenti, ha allietato i numerosi partecipanti.

Nel corso della giornata c'è stato spazio per gli interventi di Alessandra Giavazzi, insegnante di yoga e promotrice dell'evento, Sara Plozza, presidente Enpa Sondrio, e Stefano Cassinelli, sindaco del comune di Dervio che ha patrocinato l'evento.

"Siamo molto contenti dell'esito dell'iniziativa. Più che ottimo è stato anche il ricavato che ora useremo per aiutare i nostri animali - ha spiegato Sara Plozza - In questo periodo in cui i modi 'tradizionali' di raccogliere i fondi necessari per accudire i tantissimi animali di cui Enpa si prende cura sono stati un po' boicottati dalla pandemia o sospesi (banchetti, incontri, eventi), la sezione di Sondrio lancia una nuova iniziativa davvero carina: lo yoga solidale. L'Enpa di Sondrio ha accolto con entusiasmo la proposta di Alessandra Giavazzi atta a organizzare un pomeriggio di yoga sul lungolago degli Ulivi. L'intero ricavato delle donazioni percepite per la partecipazione alla pratica andrà a sostegno della sezione".

Operativa del 1871, enpa è la più antica associazione dedita alla protezione degli animali. "Quotidianamente accudiamo gli ospiti della Struttura Zoofila, provvediamo alle loro necessità veterinarie e troviamo loro una famiglia - conclude Plozza - Non meno importante sono l'operato a tutela degli animali e la valorizzazione dell'ambiente svolto dalle Guardie Zoofile o da chi, col sostegno dell'ente, si occupa di colonie feline di gatti in libertà".

"Le scelte alimentari possono tutelare gli animali"

Alessandra Giavazzi, insegnante di yoga e promotrice dell'evento, ha così commentato la giornata. "All'indomani dell'equinozio d'autunno, quando le ore di buio iniziano a superare quelle di luce, la nostra lezione di yoga è stata dedicata ad affrontare il cambio stagione e prepararci all'inverno. Spesso in questo periodo l'equilibrio psicofisico vacilla e il sistema immunitario ha bisogno di rinvigorirsi. Lo yoga riequilibra e rafforza mente e corpo. Se questo è già noto ai più, non si ha la stessa consapevolezza delle azioni che invece possono indebolirli. Un esempio riguarda gli alimenti che portiamo in tavola, a partire dalla carne. In molti casi, purtroppo, proviene da animali tenuti in vita da dosi eccessive e deleterie di antibiotici e uccisi in modo violento. La violenza è intenzionale: l'animale terrorizzato invia al cervello il segnale di produrre adrenalina, un ormone che gonfia i tessuti, e così la quantità di carne vendibile aumenta. Il filetto che selezioniamo in base al suo bell'aspetto e mettiamo nel carrello proviene spesso da animali maltrattati. Gli ormoni e gli antibiotici presenti nel loro organismo entrano in circolo anche nel nostro corpo. Il nostro benessere coincide con una vita migliore per questi animali. Noi tutti scegliamo cosa acquistare e cosa no. Se siamo in tanti, quella singola scelta si trasforma in potere. Il potere di cambiare le cose, in noi e fuori da noi. Questo è uno dei tanti motivi per cui ho coinvolto Enpa e ho deciso di devolvere il ricavato della lezione di yoga".

"L'Amministrazione ha grande sensibilità e attenzione verso gli animali - le parole di Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio - Dopo la spiaggia per i cani, la dog beach, da poco abbiamo inaugurato proprio sul lungolago un'area cani attrezzata con fontanella e doppia entrata con cancello per separare gli eventuali cani mordaci. Abbiamo dunque accolto con piacere la proposta di svolgere un evento nel nostro comune dedicato alla protezione degli animali".