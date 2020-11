Largo a sua maestà il cioccolato, il più amato tra i dolci

Il cioccolato è uno degli alimenti alla base della cultura alimentare italiana. Versatile e gustoso, si presta a moltissimi utilizzi, sia in cucina che in pasticceria.

In effetti, è davvero molto apprezzato dalla maggior parte delle persone, ed è difficile trovare qualcuno a cui non piaccia.

Questo prezioso alimento si declina in diverse tipologie, ognuna delle quali ha caratteristiche ben definite, che rendono unica ogni versione.

Il cioccolato fondente è quello dal sapore più robusto e deciso; per poter vantare questa definizione, deve contenere una percentuale non inferiore al 43% del peso complessivo di pasta di cacao. Se si parla di extra-fondente, poi, la percentuale deve essere ancora maggiore, fino a raggiungere, addirittura, l’85 - 90% di pasta di cacao.

Il cioccolato al latte si ottiene aggiungendo latte alla pasta di cacao. Più dolce e ricco di grassi e zuccheri rispetto a quello fondente, il cioccolato al latte è il più venduto al mondo.

Il cioccolato bianco è dolcissimo, e piace ai più golosi. La sua peculiare dolcezza è dovuta alla sua composizione, che comprende burro di cacao, vaniglia, zucchero e latte.

Il cioccolato alla gianduia, di origine piemontese, può essere sia fondente che al latte, e la sua ricetta comprende pasta di cacao, polvere di nocciole Gentili delle Langhe e zucchero.

Il modo migliore per celebrare l’eccezionalità di questa prelibatezza è proprio portandola a tavola durante le feste natalizie, che si stanno avvicinando. In effetti, qualcuno già inizia a pensare a dolci e cioccolatini più adatti da scegliere per arricchire e imbandire la tavola delle feste, regalandole un tocco speciale.

In quel di Lecco, qualcuno se ne sta già occupando.

Infatti ICAM, presso il suo outlet situato nella sede storica, sta già preparando prodotti dal sapore unico, tradizionali e innovativi, nonché raffinate confezioni regalo, perfette per Natale.

L’Azienda, nata a Pescarenico, nel 2010 ha trasferito tutta la produzione in uno stabilimento sito in provincia di Como. Qui, grazie a tecnologie innovative, ha potuto continuare a garantire gli elevati standard che ICAM ha sempre rispettato.

Per mantenere il legame con le origini, però, l’Azienda ha voluto dedicare la vecchia sede all’outlet di cioccolato, rinominato Chocoutlet, dove invitanti profumi continuano a permeare l’ambiente.

Per rendere ancora più semplice effettuare acquisti in modo rapido e sicuro, ICAM ha attivato il servizio “ritira in negozio”, che permette di ordinare le prelibatezze desiderate direttamente online.

L’inserimento dei propri dati richiede davvero pochi istanti e, dopo aver inviato l’ordine, si verrà ricontattati per concordare data e ora del ritiro. I prodotti, infatti, potranno essere pagati e ritirati, comodamente, presso l’Outlet stesso.

Ovviamente, sono disponibili moltissime leccornie a base di cioccolato, quali praline, cioccolatini, creme spalmabili e classiche tavolette di cioccolato, ma c’è altro; caramelle, barrette, caffè, thè, liquori e tutto quello che può soddisfare i palati più golosi è reperibile online.

Il ICAM Store si trova in Via Pescatori 53 a Lecco, nel borgo di Pescarenico.