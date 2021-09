Traffico? No, grazie. Ecco perché sempre più italiani abbandonano l’auto

Il traffico stradale continua ad essere un problema (nonché una scocciatura) per chiunque debba muoversi con un mezzo proprio.

In particolare, spostarsi all’interno delle città può rivelarsi un’esperienza molto negativa, non solo per il flusso rallentato del traffico, ma anche per l’annosa questione del reperire un parcheggio.

Per questi motivi, sempre più persone scelgono di rivolgersi a soluzioni alternative all’auto, optando per scooter, moto, o minicar.

3 alternative all’auto

Lo scooter è pratico, agile e si parcheggia con facilità; solitamente dispone di un parabrezza e di una pedana larga, che possono proteggere dal pietrisco che si solleva dal fondo stradale, nonché dalle intemperie. È semplice da utilizzare, in quanto dispone, nella maggior parte dei casi, di cambio automatico.

Viene spesso apprezzato dai più giovani per la maggiore accessibilità, sia economica che di utilizzo.



La moto, come lo scooter, si muove agilmente nel traffico, unendo anche maggiore potenza. È un po’ più impegnativa da guidare, ma dà molte soddisfazioni. Consente di risparmiare tempo e consuma meno rispetto all’auto.



La minicar, mezzo di trasporto apprezzatissimo negli ultimi anni da giovani e adulti, è sicuramente meno rapida negli spostamenti rispetto a moto e scooter, ma consente di portare un maggiore carico. Ha i vantaggi e le comodità di una citycar, con un volume ridotto (cosa che rende più semplice trovare parcheggio); è semplice da guidare, dato che, solitamente, dispone di soli due pedali. La cilindrata ridotta permette un basso consumo.



Per tutti e tre, l’estetica è molto curata e si può spaziare scegliendo tra numerosi modelli.

Dunque, si tratta di tre opzioni ugualmente valide, bisogna solo valutare quale soluzione risponda meglio alle proprie esigenze.

Una soluzione per ogni esigenza

Per poter vedere di persona e toccare con mano tutte le proposte disponibili, non resta che scegliere un rivenditore ben fornito.

New B-Barlassina, ad esempio, è una concessionaria d’auto che, da 60 anni, rappresenta un importante punto di riferimento per gli automobilisti e i motociclisti della provincia di Como, della Brianza e del milanese.

La presenza radicata sul territorio, unita all’esperienza acquisita, durante gli anni, nell’ambito della vendita di autoveicoli, moto e veicoli commerciali, hanno permesso a New B-Barlassina di guadagnarsi la fiducia dei propri clienti, che continuano a rivolgersi alla Concessionaria anche a distanza di tempo.

La proposta offerta comprende veicoli sia per privati che commerciali, nuovi, usati o con una formula di noleggio.



Oltre ad avere a disposizione una vasta gamma di auto e minicar, New B-Barlassina dispone anche di un parco moto di tutto rispetto. Inoltre, essendo concessionario autorizzato Piaggio (non si può non pensare alla mitica Vespa), è possibile scegliere moto e scooter che riservano un occhio di riguardo alla mobilità urbana.

La gamma del gruppo Piaggio comprende Medley, Beverly e Liberty.

Presenti, anche, modelli usati, completi di tagliando, garantiti per 12 mesi e con chilometraggio certificato.

Anche il parco auto è estremamente fornito; è possibile trovare diversi modelli di auto, sia nuovi che usati, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Alcuni servizi in più

Per poter offrire una gamma di servizi il più completa possibile, New B-Barlassina, che fa parte del circuito Bosch Car Service, dispone di un’ampia officina, con personale specializzato in riparazioni di auto e moto di ogni marca e modello.

È, anche, in grado di effettuare la revisione di mezzi a 2, 3 o 4 ruote (è, infatti, autorizzata dalla Motorizzazione Civile).



Risulta evidente quanto, per New B-Barlassina, il cliente sia al centro di tutto.

Per la Concessionaria è importante seguire chi le si rivolge durante tutto il percorso di scelta, acquisto, ma non solo: anche nel post vendita, il team di New B rimane a disposizione dell’acquirente.

Ogni membro del personale viene formato in tal senso, così da potersi interfacciare, con il cliente, nel modo più efficace, supportandolo durante la scelta del veicolo, assistendolo nell’acquisto e individuando, insieme, le migliori soluzioni sotto il profilo finanziario ed assicurativo.

Il rapporto, inoltre, non si esaurisce con la vendita, ma viene mantenuto nel corso del tempo, all’insegna della cordialità, della professionalità e della reciproca stima.



Per scoprire tutte le proposte di New B - Barlassina, è possibile visitare lo showroom, in via Provinciale Per Lecco 18 - Eupilio.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito e sulla pagina Facebook.