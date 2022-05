Superbonus 110%: un’opportunità per tutti i condomini

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale che ha l’obbiettivo di promuovere la ristrutturazione delle abitazioni e delle aree comuni dei condomini, introdotta con il D.L. “Rilancio” approvato il 19 maggio 2020.

Il Superbonus 110% è fruibile sia per le singole unità abitative che dai condomini, ma se nel primo caso è il nucleo familiare che si attiva per la richiesta dell’agevolazione, nel secondo caso il compito spetta all’amministratore di condominio.

I requisiti per usufruire del Superbonus

Per poter fare richiesta ed usufruire del Superbonus è vincolante la realizzazione di un intervento definito “trainante”.

Questi interventi consistono in:

Opere di miglioramento della classe energetica come interventi di isolamento termico sul cappotto esterno dell’edificio;

come interventi di isolamento termico sul cappotto esterno dell’edificio; Opere di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernal e come ad esempio passaggio al teleriscaldamento;

e come ad esempio passaggio al teleriscaldamento; Interventi antisismici che vanno a migliorare la resistenza ai terremoti dell’intero edificio.

A seguito di almeno una di queste realizzazioni, si può decidere di effettuare anche altre tipologie di interventi detti “trainati”, come ad esempio:

La sostituzione degli infissi;

Le schermature solari;

L’installazione di impianti fotovoltaici e dei rispettivi sistemi di accumulo;

L’installazione di colonnine dedicate alla ricarica di veicoli elettrici;

L’eliminazione di barriere architettoniche per portatori di handicap o per le persone di età superiore ai 65 anni.

Perchè affidarsi ad un team di esperti

Il Superbonus 110% rappresenta quindi una grande opportunità per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di un condominio, ma a causa della sua elevata complessità in termini di documentazione e burocrazia, può essere necessario avere il supporto di un esperto.

Nel caso dei condomini, la scelta di un amministratore preparato è infatti un passaggio fondamentale per la buona riuscita dei lavori.

È proprio il caso di Chiara Benegiamo e Domenico D’Ulisse, fondatori di Media Progea, azienda che dal 2011 si impegna ad offrire una vasta gamma di servizi per i condomini:

Consulenza tecnica d’ufficio e consulenza di parte nelle cause civili , ossia la possibilità di avere un parere esperto su tutti quegli elementi che possono presentarsi durante un contenzioso come, ad esempio, vizi e difetti di opere edili, valutazione di immobili o divisioni ereditarie;

, ossia la possibilità di avere un parere esperto su tutti quegli elementi che possono presentarsi durante un contenzioso come, ad esempio, vizi e difetti di opere edili, valutazione di immobili o divisioni ereditarie; Attività tecniche , come pratiche edilizie, catastali, valutazioni immobiliari e dichiarazioni di successione;

, come pratiche edilizie, catastali, valutazioni immobiliari e dichiarazioni di successione; Amministrazione condominiale, il vero Core Business aziendale dell’azienda. La grande esperienza del team consente loro di offrire la massima assistenza e la sapiente gestione di tutte le pratiche ordinarie o straordinarie che si presentano nella gestione di un condominio.

I servizi sono dunque molteplici, ma tutti caratterizzati da un fattore comune: l’elevata economicità.

L’azienda infatti si è posta l’obiettivo, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’incertezza economica, di essere più vicina alle esigenze del cittadino offrendo una serie di offerte che consentano al cliente di risparmiare senza rinunciare all’esperienza e al know how del team.

A questo link potrete trovare tutte le offerte e i servizi di Media Progea e se aveste bisogno di una consulenza, potete usufruirne, a titolo gratuito, contattandoli sul loro sito.