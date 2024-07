Abbadia, le problematiche estive 'dividono' in due il Consiglio comunale

La questione turismo estivo ad Abbadia è decisamente all'ordine del giorno. Tanto da finire in due Consigli comunali, il primo in programma il 25 luglio e il secondo il 7 agosto.

Il paese rivierasco è, come altri, preso letteralmente d'assalto in particolare nei giorni festivi, con una serie di problematiche che il gruppo di minoranza 'La Nuova Abbadia Lariana' intende portare all'attenzione della maggioranza fra i banchi del Consiglio con una serie di documenti.

Il consigliere di minoranza Mattia Valassi, promotore di una mozione e di un'interpellanza, si è adoperato in prima persona scrivendo al sindaco Roberto Azzoni e al segretario comunale dopo averne appreso in un primo momento l'esclusione dall'ordine del giorno del 25 luglio. La mozione mira a chiedere l'istituzione sperimentale di Ztl a Borbino, San Rocco/Castello e Crebbio, l'interpellanza è sulla 'manutenzione ordinaria e straordinaria e piano a lungo termine e mantenimento fruibilità dei sentieri montani abbadiensi'.

"Ci tengo al rispetto delle regole e alla tutela di Abbadia, e questi sono argomenti su cui non possiamo permettere rinvii di alcuna natura" sono le parole di Valassi rivolte all'Amministrazione.

"Proposte per risolvere una situazione complessa"

"Ho personalmente firmato un'interpellanza per valutare e agire sui sentieri montani abbadiensi e una mozione per istituire Ztl sperimentali nelle zone di Borbino, San Rocco-Castello e Crebbio. Dopo un'iniziale respinta delle stesse, e di altre due mozioni di miei colleghi, Mazzoleni e Mangioni, ho deciso di chiedere spiegazioni tramite canali ufficiali, ottenendo, grazie alla dovuta pressione, un Consiglio straordinario al 7 agosto - spiega Valassi - Questo sottolinea come La Nuova Abbadia Lariana si stia impegnando concretamente per portare proposte atte a risolvere la complessa situazione della stagione estiva ad Abbadia, sperando di vedere nella maggioranza una collaborazione che già nel primo rifiuto ha avuto un piccolo intoppo. Accolgo con grande felicità il fatto di aver ottenuto un Consiglio straordinario per parlare di una problematica molto delicata, rispettando le promesse fatte ai nostri elettori".

Qualche giorno fa lo stesso gruppo aveva invocato inoltre l'istituzione di una tavola rotonda sulle problematiche del turismo.

"Impossibile tenere tutto in un Consiglio"

Più tecnica è la risposta del sindaco Roberto Azzoni: "Abbiamo deciso di 'spacchettare' le discussioni per non tenerle tutte in un unico Consiglio, soprattutto per la funzionalità degli uffici e il cospicuo materiale da preparare, visti i numerosi punti all'ordine del giorno il 25 luglio, in cui ci saranno già due interrogazioni e un'interpellanza". Fra queste, una riguarda la richiesta della minoranza di istituire in paese nuovi bagni pubblici per far fronte all'arrivo di così tanti visitatori.

"Nel Consiglio del 25 saranno all'ordine giorno un assestamento degli equilibri di Bilancio e variazioni di alcuni capitoli, oltre all'approvazione del nuovo regolamento protezione civile. Il 7 agosto invece presenteremo il Dup, Documento unico di programmazione".