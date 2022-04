Volano stracci a Bellano. Progetto Comune: “Noi sciacalli? Ne risponderanno”

Monta la polemica a Bellano. Nei giorni scorsi Bellano Guarda Avanti, gruppo di maggioranza, ha attaccato frontalmente la minoranza rappresentata da Progetto Comune, pubblicando un video shock registrato all'Orrido, dove il crollo di un albero causò 90mila euro di danni e rischiò di mettere a repentaglio la vita di due giovani; non solo, durante gli ultimi giorni la pagina Facebook ha raccolto varie fotografie raffiguranti le condizioni degli alberi tagliati nel corso degli anni. Da dove parte la reprimenda? Dallo “sciacallaggio”, così è stato definito dalla maggioranza, portato avanti “dai consiglieri di minoranza” Giacomina Lazzari e Andrea Nogara, che hanno affidato la propria risposta a un lungo comunicato.

Progetto Comune promette battaglia con Bellano Guarda Avanti

“Vogliamo parlare chiaramente all’Amministrazione del Comune di Bellano e, soprattutto, ai nostri concittadini - si legge nel documento -. Progetto Comune, assieme ai componenti della Commissione Ecologia e Territorio, aveva preso atto della relazione dei tecnici forestali nel febbraio 2021. Una relazione tecnica molto analitica e ben documentata che si concludeva con la proposta di abbattimento di qualche decina di alberi. Avevamo chiesto, in vista del successivo rinnovo del Consiglio Comunale, un aggiornamento con la nuova Amministrazione riguardo il prosieguo del piano di abbattimento. Da allora sono cambiati Consiglio Comunale, Giunta e Commissioni Ecologia e Territorio ma nessuna riunione e? stata programmata. Il fatto che sia stato riconfermato il Sindaco non autorizza a prendere delle decisioni unilaterali, a meno che ci si trovi di fronte al rischio incombente di disastro”.

“La richiesta di convocazione urgente della Commissione presentata dalle Minoranze ha esclusivamente lo scopo di informare i Consiglieri, i Gruppi e i bellanesi delle scelte decise - proseguono Lazzari e Nogara -. A proposito di disinformazione, e? clamorosamente fuorviante (questo si? che si potrebbe chiamare ‘sciacallaggio mediatico’) paragonare la condizione dei platani malati del viale di Puncia con quella del platano caduto nell’Orrido, oppure con il cipresso abbattuto dal vento in piazza della Chiesa la sera della Pesa Vegia del 2020. Non accettiamo e rispediamo al mittente le accuse di disinformazione e le offese di sciacallaggio! In democrazia il confronto e l’ascolto, di tutti, anche delle posizioni differenti, e? vitale. Le Minoranze hanno pari dignita? e legittimita?, senza alcuna censura. Noi a questo gioco all’insulto non ci stiamo! Ciascuno, ma proprio tutti, si assumeranno la responsabilita? di quanto scritto o pubblicato, nelle opportune sedi”.

I consiglieri aprono al confronto: “Siamo pronti, come sempre, a discutere della condizione dei nostri alberi e a valutare le misure che permettono di contemperare le esigenze di sicurezza e quelle di rispetto per il decoro e per il paesaggio storico di Bellano. Lo faremo in Commissione e in Consiglio, soli organi deputati al confronto, e lo documenteremo a tutti i Bellanesi; se non sara? possibile salvarli, riconosceremo, come gia? fatto in passato, che alcuni alberi gravemente compromessi dovranno essere abbattuti, ma vorremmo farlo prima che gli abbattimenti siano attuati. Ai bellanesi assicuriamo che ci batteremo affinche? si adotti nella massima misura possibile una tecnica conservativa e che ogni albero eventualmente abbattuto venga sostituito con un nuovo giovane albero; allo stesso modo sosterremo sempre gli interventi di manutenzione e cura veramente efficaci a beneficio degli alberi esistenti”.