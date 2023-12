“Alitalia, bloccare i licenziamenti e prorogare la cassa integrazione”

“Il governo blocchi i 2668 licenziamenti degli ex dipendenti Alitalia e proroghi la cassa integrazione fino alla completa ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Non possono essere i lavoratori a pagare le scelte sbagliate di questi anni. Licenziare non serve mai a rilanciare un’azienda. Per questi lavoratori oltre al danno la beffa: prima la cassa integrazione e ora il licenziamento. La maggioranza e il governo sono stati sordi alle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici in lotta per difendere il proprio posto di lavoro. Alleanza Verdi e Sinistra è al fianco dei lavoratori ex Alitalia e continueremo a presentare in Parlamento proposte per difendere il loro posto di lavoro”.

Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.