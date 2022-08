Anagrafe verso la fine dei lavori, Valsecchi duro: “Spesa sconcertante. Lecchesi, svegliatevi!”

La prossima conclusione dei lavori all'interno dell'anagrafe di Lecco non piace a Corrado Valsecchi. L'ex assessore, oggi capogruppo consiliare di Appello per Lecco, torna a picchiare sul tasto del nuovo Comune: inserito nella Giunta Brivio, era stato tra i fautori dell'accordo per ereditare lo stabile dell'ex Polo di Lecco del Politecnico di Milano di via Marco d'Oggiono, progetto poi abbandonato dalla Giunta Gattinoni in favore del palazzo dell'ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi.

“Leggo un comunicato sconcertante nel quale si esalta l'intervento sull'ufficio anagrafe, dove hanno sistemato una soletta nella parte non storica di Palazzo Bovara. Adesso mi aspetto anche il taglio del nastro, con la banda in divisa ufficiale, e il rinfresco per tutti i cittadini - punzecchia Valsecchi -. Hanno sistemato un ufficio mantenendo lo status quo, anzi aggravandolo con la disseminazione di sedi comunali in ogni angolo della città. Avrebbero potuto, alla fine di quest'anno, inaugurare il nuovo Municipio in pompa magna in via Marco d'Oggiono, spostando gran parte dei servizi e del personale, realizzando il progetto esecutivo del Politecnico di Milano, con totale copertura dei costi, senza ricorrere a mutui e indebitamento sia per quanto riguarda l'acquisto che per la ristrutturazione del lotto 1 (fondi propri) e lotto 2 (fondi del Pnrr già certi e rifiutati dall'amministrazione comunale)”.

“Invece - prosegue Valsecchi nella propria invettiva - si stanno continuando a depauperare soldi dei contribuenti per sistemare locali che erano destinati all'abbattimento per modernizzare gli ingressi in stazione. Si stanno pagando affitti onerosi per sedi diversificate, senza risolvere i problemi della sicurezza dell'intera struttura relativa agli uffici pubblici nella parte meno nobile di Palazzo Bovara. Ciò che sta succedendo a Lecco è semplicemente vergognoso: sotto gli occhi di tutti si sta consumando un danno all'Erario che arricchisce i privati con gli affitti, che non risolve i problemi della sicurezza del personale e dei fruitori del Comune, che vanifica l'intervento voluto da tutte le istituzioni sul nuovo Comune in via Marco d'Oggiono. Si buttano soldi in continue analisi tecniche e si sprecano tutte le risorse messe in campo nei piani triennali delle opere pubbliche per quell'investimento favorendo, con ogni probabilità, la speculazione privata”.

“Lecchesi, svegliatevi!”

“Se i cittadini non aprono gli occhi su questa operazione su cosa li devono aprire? Francamente provo imbarazzo per cotanta leggerezza nell'amministrare. Questa maggioranza in campagna elettorale ha sostenuto il trasferimento del Comune nella sede designata dell'ex Poli, ma una volta eletti hanno preteso di monitorare l'ex Deutsche Bank facendoci buttare tempo e soldi. Adesso hanno preso, affittato e occupato uffici a macchia di leopardo in tutta la città. Mi sapete dire voi cittadini dov'è la strategia amministrativa di questa Giunta? Le uniche scelte che stanno funzionando sono quelle che abbiamo lasciato in eredità con la passata amministrazione e anche quelle vengono realizzate con un discreto ritardo. Tuttavia, sulla questione Comune vorrei che i lecchesi si svegliassero, perché quello che sta avvenendo lo pagheranno a caro prezzo nel prossimo futuro. Il mio non è certo un allarme ingiustificato o fazioso, ma una consapevole constatazione dei fatti che riserverà tante amare sorprese”.